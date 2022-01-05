الأجواء باردة ليلاً معتدلة نهاراً من يوم غد الخميس وحتى الأحد المقبل

"الحصيني": توقعات بارتفاع تدريجي في الحرارة حتى نهاية الأسبوع

توقَّع خبير الطقس عضو لجنة "تسميات" المناخية، عبدالعزيز الحصيني أن تكون الأجواء خلال إجازة منتصف العام للطلاب 1443هـ، باردة ليلاً وباردة جداً في الفجر معتدلة نهاراً من يوم غد الخميس حتى يوم الأحد 1443/6/6هـ.

وأضاف: "من الاثنين 1443/6/7هـ؛ يطرأ ارتفاع تدريجي في الحرارة حتى نهاية الأسبوع، مشيراً إلى أن هذا الارتفاع يتراوح من ثلاث درجات إلى ست درجات مئوية لتصبح الأجواء معتدلة نهاراً، باردة فجراً على معظم المناطق ما عدا سواحل البحر الأحمر خاصةً الوسطى والجنوبية منه ومكة".

وأوضح "الحصيني" أن الأجواء تميل إلى الحرارة نهاراً، ولطيفة ليلاً، وسرعة الرياح في معظمها من خفيفة إلى متوسطة السرعة على معظم المناطق حتى الاثنين.

‏وتابع: من الاثنين 1443/6/7هـ نماذج الطقس تشير إلى حالة جوية ممطرة إن شاء الله، تشمل أجزاء من جنوب وغرب وشمال ووسط وشرق المملكة البداية من الغربية بشقيها الشمالي والجنوبي، تليها الجزء الأوسط، ثم الشمالية، فالوسطى، والشرقية.

وأشار "الحصيني" إلى أنه ما دام أن هناك حالة ممطرة فطبيعي يكون هناك رياح نشطة على أجزاء من تلك المناطق.