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صندوق الاستثمار الروسي يرحب بمبادرة #السعودية_الخضراء: مستعدون للتعاون

"ديمترييف": نعمل بالتعاون مع صندوق الاستثمارات ومستثمرين على تنفيذ مشاريع عدة

أعلن صندوق الاستثمار الروسي عن ترحيبه بمبادرة #السعودية_الخضراء مؤكداً أنه على أتم الاستعداد لتنفيذ المشاريع المتعلقة بالمبادرة.

وقال الصندوق: تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ضمن المبادرات مع #المملكة وسنواصل الشراكة الاستراتيجية مع #المملكة في عدة مجالات.

تفصيلاً، أبدى الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار الروسي كيريل ديمترييف إعجابه بمبادرة السعودية الخضراء التي أعلنها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وأوضح أن صندوق الاستثمار الروسي يعمل بالتعاون مع صندوق الاستثمارات العامة ومستثمرين آخرين على تنفيذ عدد من المشاريع الرئيسية المتعلقة بهذه المبادرة، كما أفاد بأن روسيا ستواصل شراكتها الاستراتيجية مع المملكة العربية السعودية في العديد من المجالات بما في ذلك المبادرة الخضراء.

وأوضح أن مجالات الشراكة بين البلدين تشمل عدداً من المبادرات المهمة؛ مثل برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص الذي سيجذب رؤوس أموال إضافية إلى الاقتصاد السعودي ويضمن المزيد من النمو والازدهار.

صندوق الاستثمار الروسي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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صندوق الاستثمار الروسي يرحب بمبادرة #السعودية_الخضراء: مستعدون للتعاون
سبق

أعلن صندوق الاستثمار الروسي عن ترحيبه بمبادرة #السعودية_الخضراء مؤكداً أنه على أتم الاستعداد لتنفيذ المشاريع المتعلقة بالمبادرة.

وقال الصندوق: تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ضمن المبادرات مع #المملكة وسنواصل الشراكة الاستراتيجية مع #المملكة في عدة مجالات.

تفصيلاً، أبدى الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار الروسي كيريل ديمترييف إعجابه بمبادرة السعودية الخضراء التي أعلنها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وأوضح أن صندوق الاستثمار الروسي يعمل بالتعاون مع صندوق الاستثمارات العامة ومستثمرين آخرين على تنفيذ عدد من المشاريع الرئيسية المتعلقة بهذه المبادرة، كما أفاد بأن روسيا ستواصل شراكتها الاستراتيجية مع المملكة العربية السعودية في العديد من المجالات بما في ذلك المبادرة الخضراء.

وأوضح أن مجالات الشراكة بين البلدين تشمل عدداً من المبادرات المهمة؛ مثل برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص الذي سيجذب رؤوس أموال إضافية إلى الاقتصاد السعودي ويضمن المزيد من النمو والازدهار.

31 مارس 2021 - 18 شعبان 1442
03:11 PM

صندوق الاستثمار الروسي يرحب بمبادرة #السعودية_الخضراء: مستعدون للتعاون

"ديمترييف": نعمل بالتعاون مع صندوق الاستثمارات ومستثمرين على تنفيذ مشاريع عدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن صندوق الاستثمار الروسي عن ترحيبه بمبادرة #السعودية_الخضراء مؤكداً أنه على أتم الاستعداد لتنفيذ المشاريع المتعلقة بالمبادرة.

وقال الصندوق: تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ضمن المبادرات مع #المملكة وسنواصل الشراكة الاستراتيجية مع #المملكة في عدة مجالات.

تفصيلاً، أبدى الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار الروسي كيريل ديمترييف إعجابه بمبادرة السعودية الخضراء التي أعلنها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وأوضح أن صندوق الاستثمار الروسي يعمل بالتعاون مع صندوق الاستثمارات العامة ومستثمرين آخرين على تنفيذ عدد من المشاريع الرئيسية المتعلقة بهذه المبادرة، كما أفاد بأن روسيا ستواصل شراكتها الاستراتيجية مع المملكة العربية السعودية في العديد من المجالات بما في ذلك المبادرة الخضراء.

وأوضح أن مجالات الشراكة بين البلدين تشمل عدداً من المبادرات المهمة؛ مثل برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص الذي سيجذب رؤوس أموال إضافية إلى الاقتصاد السعودي ويضمن المزيد من النمو والازدهار.

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