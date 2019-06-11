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المدينة المنورة.. "حرس الحدود" ينقذ بحارًا يمنيًّا تعرّض لوعكة صحية داخل البحر

غادر المركز الصحي بعد استقرار حالته وأُعيد إلى القاطرة

أنقذت دوريات حرس الحدود البحرية بمنطقة المدينة المنورة، بحّارًا يمني الجنسية بعد تعرُّضه لوعكة صحية على متن إحدى القاطرات العاملة بمنطقة عمليات مركز البريكة التابع لقوة مراكز بدر.

وأوضح المتحدث الإعلامي بقيادة حرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة، المقدم فهد بن فرج عبدالحميد؛ أنه في صباح اليوم الخميس ورد اتصال لبرج المراقبة بميناء الملك فهد الصناعي من كابتن إحدى القاطرات يفيد بوجود حالة مرضية لبحّار يمني الجنسية على متن القاطرة، وعلى الفور تم توجيه الدورية البحرية التابعة لمركز البريكة لموقع القاطرة، التي تبعد مسافة ميلين بحريين اثنين عن المركز.

وأضاف: "قامت الدورية بإخلاء المريض إلى الرصيف البحري التابع للمركز، ومن ثَم تم نقله بواسطة إسعاف حرس الحدود إلى المركز الصحي بالرايس؛ حيث تلقّى العلاج اللازم، وغادر المركز الصحي بعد استقرار حالته، وأُعيد إلى القاطرة من قبل دورية حرس الحدود، وهو بحالة جيدة ولله الحمد".

حرس الحدود المدينة المنورة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المدينة المنورة.. "حرس الحدود" ينقذ بحارًا يمنيًّا تعرّض لوعكة صحية داخل البحر
سبق

أنقذت دوريات حرس الحدود البحرية بمنطقة المدينة المنورة، بحّارًا يمني الجنسية بعد تعرُّضه لوعكة صحية على متن إحدى القاطرات العاملة بمنطقة عمليات مركز البريكة التابع لقوة مراكز بدر.

وأوضح المتحدث الإعلامي بقيادة حرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة، المقدم فهد بن فرج عبدالحميد؛ أنه في صباح اليوم الخميس ورد اتصال لبرج المراقبة بميناء الملك فهد الصناعي من كابتن إحدى القاطرات يفيد بوجود حالة مرضية لبحّار يمني الجنسية على متن القاطرة، وعلى الفور تم توجيه الدورية البحرية التابعة لمركز البريكة لموقع القاطرة، التي تبعد مسافة ميلين بحريين اثنين عن المركز.

وأضاف: "قامت الدورية بإخلاء المريض إلى الرصيف البحري التابع للمركز، ومن ثَم تم نقله بواسطة إسعاف حرس الحدود إلى المركز الصحي بالرايس؛ حيث تلقّى العلاج اللازم، وغادر المركز الصحي بعد استقرار حالته، وأُعيد إلى القاطرة من قبل دورية حرس الحدود، وهو بحالة جيدة ولله الحمد".

11 يونيو 2020 - 19 شوّال 1441
08:35 PM

المدينة المنورة.. "حرس الحدود" ينقذ بحارًا يمنيًّا تعرّض لوعكة صحية داخل البحر

غادر المركز الصحي بعد استقرار حالته وأُعيد إلى القاطرة

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ماجد الرفاعي - ينبع
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أنقذت دوريات حرس الحدود البحرية بمنطقة المدينة المنورة، بحّارًا يمني الجنسية بعد تعرُّضه لوعكة صحية على متن إحدى القاطرات العاملة بمنطقة عمليات مركز البريكة التابع لقوة مراكز بدر.

وأوضح المتحدث الإعلامي بقيادة حرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة، المقدم فهد بن فرج عبدالحميد؛ أنه في صباح اليوم الخميس ورد اتصال لبرج المراقبة بميناء الملك فهد الصناعي من كابتن إحدى القاطرات يفيد بوجود حالة مرضية لبحّار يمني الجنسية على متن القاطرة، وعلى الفور تم توجيه الدورية البحرية التابعة لمركز البريكة لموقع القاطرة، التي تبعد مسافة ميلين بحريين اثنين عن المركز.

وأضاف: "قامت الدورية بإخلاء المريض إلى الرصيف البحري التابع للمركز، ومن ثَم تم نقله بواسطة إسعاف حرس الحدود إلى المركز الصحي بالرايس؛ حيث تلقّى العلاج اللازم، وغادر المركز الصحي بعد استقرار حالته، وأُعيد إلى القاطرة من قبل دورية حرس الحدود، وهو بحالة جيدة ولله الحمد".

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