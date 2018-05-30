النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

السعودية تغيث نيودلهي بـ 100 طن من الأوكسجين.. ومسؤول هندي يصفها بـ"صداقة وثيقة ودفء"

تنطق غدًا ثلاث حاويات عبر ميناء الدمام

تغادر غدًا الأحد، الدفعة الأولى المكونة من ثلاث حاويات تحتوي على 60 طنًا من الأوكسجين السائل الطبي من ميناء الدمام متوجهة نحو الهند، حيث من المتوقع أن تصل في 6 يونيو.

ووفقًا لقناة WION الإخبارية الهندية، فإن هذه الدفعة هي الأولى من بين العديد من الدُفعات التي من المقرر أن تصل إلى الهند من المملكة العربية السعودية، حيث ستصل 100 حاوية إلى الهند على دفعات مختلفة للمساعدة في مواجهة نقص الأوكسجين في المستشفيات الهندية وسط الارتفاع الأخير في حالات كوفيد – 19.

وشدد وزير النفط الهندي دارمندرا برادهان، على تقديره الشديد للأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة في المملكة العربية السعودية، على عرض المملكة إرسال 3 حاويات أوكسجين طبي والتي من المتوقع أن تصل إلى مومباي في 6 يونيو 2021، وكذلك لتوفير 100 حاوية أخرى في الأسابيع القادمة لدعم الهند في مواجهة جائحة فيروس كورونا.

وأضاف الوزير الهندي عبر حسابه الرسمي على تويتر، أن لفتة المملكة العربية السعودية هذه تعكس الصداقة الوثيقة والدفء بين قيادة المملكة العربية السعودية ورئيس الوزراء الهندي.

وتابع ستبقى الحاويات الثلاث والحاويات الإضافية التي ستأتي في الأسابيع المقبلة لمدة 6 أشهر كبادرة حسن نية من الحكومة السعودية.

وقال دارمندرا برادهان، إن "مناقشاتي مع الأمير عبد العزيز خلال هذا الشهر، ودعمه المستمر لجهود الهند ضد جائحة COVID-19، هو في الواقع مظهر من مظاهر صداقتنا العميقة والعلاقات الأسرية التي تشكل في النهاية جوهر جميع تفاعلاتنا".

الهند فيروس كورونا الجديد السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
السعودية تغيث نيودلهي بـ 100 طن من الأوكسجين.. ومسؤول هندي يصفها بـ"صداقة وثيقة ودفء"
سبق

تغادر غدًا الأحد، الدفعة الأولى المكونة من ثلاث حاويات تحتوي على 60 طنًا من الأوكسجين السائل الطبي من ميناء الدمام متوجهة نحو الهند، حيث من المتوقع أن تصل في 6 يونيو.

ووفقًا لقناة WION الإخبارية الهندية، فإن هذه الدفعة هي الأولى من بين العديد من الدُفعات التي من المقرر أن تصل إلى الهند من المملكة العربية السعودية، حيث ستصل 100 حاوية إلى الهند على دفعات مختلفة للمساعدة في مواجهة نقص الأوكسجين في المستشفيات الهندية وسط الارتفاع الأخير في حالات كوفيد – 19.

وشدد وزير النفط الهندي دارمندرا برادهان، على تقديره الشديد للأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة في المملكة العربية السعودية، على عرض المملكة إرسال 3 حاويات أوكسجين طبي والتي من المتوقع أن تصل إلى مومباي في 6 يونيو 2021، وكذلك لتوفير 100 حاوية أخرى في الأسابيع القادمة لدعم الهند في مواجهة جائحة فيروس كورونا.

وأضاف الوزير الهندي عبر حسابه الرسمي على تويتر، أن لفتة المملكة العربية السعودية هذه تعكس الصداقة الوثيقة والدفء بين قيادة المملكة العربية السعودية ورئيس الوزراء الهندي.

وتابع ستبقى الحاويات الثلاث والحاويات الإضافية التي ستأتي في الأسابيع المقبلة لمدة 6 أشهر كبادرة حسن نية من الحكومة السعودية.

وقال دارمندرا برادهان، إن "مناقشاتي مع الأمير عبد العزيز خلال هذا الشهر، ودعمه المستمر لجهود الهند ضد جائحة COVID-19، هو في الواقع مظهر من مظاهر صداقتنا العميقة والعلاقات الأسرية التي تشكل في النهاية جوهر جميع تفاعلاتنا".

29 مايو 2021 - 17 شوّال 1442
09:55 PM
اخر تعديل
30 مايو 2021 - 18 شوّال 1442
02:30 AM

السعودية تغيث نيودلهي بـ 100 طن من الأوكسجين.. ومسؤول هندي يصفها بـ"صداقة وثيقة ودفء"

تنطق غدًا ثلاث حاويات عبر ميناء الدمام

A A A
حامد العلي - الدمام
5
5,888

تغادر غدًا الأحد، الدفعة الأولى المكونة من ثلاث حاويات تحتوي على 60 طنًا من الأوكسجين السائل الطبي من ميناء الدمام متوجهة نحو الهند، حيث من المتوقع أن تصل في 6 يونيو.

ووفقًا لقناة WION الإخبارية الهندية، فإن هذه الدفعة هي الأولى من بين العديد من الدُفعات التي من المقرر أن تصل إلى الهند من المملكة العربية السعودية، حيث ستصل 100 حاوية إلى الهند على دفعات مختلفة للمساعدة في مواجهة نقص الأوكسجين في المستشفيات الهندية وسط الارتفاع الأخير في حالات كوفيد – 19.

وشدد وزير النفط الهندي دارمندرا برادهان، على تقديره الشديد للأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة في المملكة العربية السعودية، على عرض المملكة إرسال 3 حاويات أوكسجين طبي والتي من المتوقع أن تصل إلى مومباي في 6 يونيو 2021، وكذلك لتوفير 100 حاوية أخرى في الأسابيع القادمة لدعم الهند في مواجهة جائحة فيروس كورونا.

وأضاف الوزير الهندي عبر حسابه الرسمي على تويتر، أن لفتة المملكة العربية السعودية هذه تعكس الصداقة الوثيقة والدفء بين قيادة المملكة العربية السعودية ورئيس الوزراء الهندي.

وتابع ستبقى الحاويات الثلاث والحاويات الإضافية التي ستأتي في الأسابيع المقبلة لمدة 6 أشهر كبادرة حسن نية من الحكومة السعودية.

وقال دارمندرا برادهان، إن "مناقشاتي مع الأمير عبد العزيز خلال هذا الشهر، ودعمه المستمر لجهود الهند ضد جائحة COVID-19، هو في الواقع مظهر من مظاهر صداقتنا العميقة والعلاقات الأسرية التي تشكل في النهاية جوهر جميع تفاعلاتنا".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,139
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,799
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,688
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,398

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

شاموسكا والمدلج وتفاريس..!!

شاموسكا والمدلج وتفاريس..!!

محمد الصيعري
وزارة التعليم وجرعتها الثالثة

وزارة التعليم وجرعتها الثالثة

جمعان الكرت
ارتفاع الأسعار يهدِّد بإفشال الموسم السياحي

ارتفاع الأسعار يهدِّد بإفشال الموسم السياحي

علي آل شرمة
هل علَّمتنا "كورونا" تحمُّل الأزمات؟

هل علَّمتنا "كورونا" تحمُّل الأزمات؟

صالح مطر الغامدي
الأقصى والتراشق العربي!!

الأقصى والتراشق العربي!!

غسان محمد عسيلان
البطولات تحب الهلال ..!!

البطولات تحب الهلال ..!!

محمد الصيعري
دروس من الحدث الشربليّ

دروس من الحدث الشربليّ

مها الجبر
نعم.. بدو ولنا الفخر!!

نعم.. بدو ولنا الفخر!!

غسان محمد عسيلان
أصاب مسلوب الهوية حين أخطأ

أصاب مسلوب الهوية حين أخطأ

علي آل شرمة
هل نؤجل السياحة الخارجية؟

هل نؤجل السياحة الخارجية؟

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة