السعودية تغيث نيودلهي بـ 100 طن من الأوكسجين.. ومسؤول هندي يصفها بـ"صداقة وثيقة ودفء"

تنطق غدًا ثلاث حاويات عبر ميناء الدمام

تغادر غدًا الأحد، الدفعة الأولى المكونة من ثلاث حاويات تحتوي على 60 طنًا من الأوكسجين السائل الطبي من ميناء الدمام متوجهة نحو الهند، حيث من المتوقع أن تصل في 6 يونيو.



ووفقًا لقناة WION الإخبارية الهندية، فإن هذه الدفعة هي الأولى من بين العديد من الدُفعات التي من المقرر أن تصل إلى الهند من المملكة العربية السعودية، حيث ستصل 100 حاوية إلى الهند على دفعات مختلفة للمساعدة في مواجهة نقص الأوكسجين في المستشفيات الهندية وسط الارتفاع الأخير في حالات كوفيد – 19.



وشدد وزير النفط الهندي دارمندرا برادهان، على تقديره الشديد للأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة في المملكة العربية السعودية، على عرض المملكة إرسال 3 حاويات أوكسجين طبي والتي من المتوقع أن تصل إلى مومباي في 6 يونيو 2021، وكذلك لتوفير 100 حاوية أخرى في الأسابيع القادمة لدعم الهند في مواجهة جائحة فيروس كورونا.



وأضاف الوزير الهندي عبر حسابه الرسمي على تويتر، أن لفتة المملكة العربية السعودية هذه تعكس الصداقة الوثيقة والدفء بين قيادة المملكة العربية السعودية ورئيس الوزراء الهندي.



وتابع ستبقى الحاويات الثلاث والحاويات الإضافية التي ستأتي في الأسابيع المقبلة لمدة 6 أشهر كبادرة حسن نية من الحكومة السعودية.



وقال دارمندرا برادهان، إن "مناقشاتي مع الأمير عبد العزيز خلال هذا الشهر، ودعمه المستمر لجهود الهند ضد جائحة COVID-19، هو في الواقع مظهر من مظاهر صداقتنا العميقة والعلاقات الأسرية التي تشكل في النهاية جوهر جميع تفاعلاتنا".