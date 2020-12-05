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"الفيصل" يرعى اللقاء الافتراضي السنوي الرابع لأندية "نزاهة".. الأربعاء

في جامعة المؤسّس تحت شعار "المشاريع والمبادرات في رؤية المملكة 2030"

يرعى مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرّمة، الأمير خالد الفيصل، اللقاء الافتراضي السنوي الرابع لمنسوبي أندية نزاهة بالمؤسسات التعليمية في المملكة 1442هـ.

يأتي ذلك ضمن فعاليات الاحتفاء باليوم الدولي لمكافحة الفساد، تحت شعار "المشاريع والمبادرات في رؤية المملكة 2030" الذي تنظمه جامعة الملك عبدالعزيز، بالتعاون مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الأربعاء المقبل.

ويشمل اللقاء محاور؛ من أبرزها ترسيخ القيم الإيجابية، وتعميق الانتماء الوطني، وتحفيز العمل في القطاع الخاص، وتعزيز التعلم والعمل، وثقافة العمل التطوعي، وتشجيع الادخار.

وقال رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي: اللقاء الذي يحظى برعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرّمة الأمير خالد الفيصل؛ يهدف إلى تبادل الخبرات بين مؤسسات التعليم في السعودية في مجال الأنشطة والبرامج التي تعزّز قيم النزاهة والتحذير من مخاطر الفساد على المجتمع.

وأشاد بالجهود التي تبذلها أندية نزاهة التي يشارك فيها الطلبة تحت إشراف الجامعات بالتعاون مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد حيث تقدم الصورة الحقيقية لشباب وشابات السعودية من خلال محاربتهم للفساد وتقديم برامج وأنشطة توعية، وتبرز مواهبهم ومهاراتهم في مجالات عدة وتمكنهم من المشاركة في المعارض والفعاليات وندوات داخل الجامعات وخارجها، بهدف تفعيل دورهم الوطني والاجتماعي في التوعية ونشر مبادئ النزهة.

من جانبه، بيّن عميد شؤون الطلاب، الدكتور مسعود بن محمد القحطاني، أن اللقاء يقدم هذا العام جلسات حوارية ومبادرات ومشاريع من جامعات ومؤسسات التعليم في السعودية تصب في رؤية المملكة 2030.

وأشار إلى أنه سيتم عرض مشاركات الطلاب والطالبات المتنوعة عبر المعرض الفني الافتراضي المصاحب للقاء.

وقال "القحطاني": خلال اللقاء؛ ستكرم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أندية نزاهة بمؤسسات التعليم، إضافة إلى تقديم عرض مرئي لأنشطة وبرامج أندية نزاهة، ومشهد تمثيلي توعوي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الفيصل" يرعى اللقاء الافتراضي السنوي الرابع لأندية "نزاهة".. الأربعاء
سبق

يرعى مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرّمة، الأمير خالد الفيصل، اللقاء الافتراضي السنوي الرابع لمنسوبي أندية نزاهة بالمؤسسات التعليمية في المملكة 1442هـ.

يأتي ذلك ضمن فعاليات الاحتفاء باليوم الدولي لمكافحة الفساد، تحت شعار "المشاريع والمبادرات في رؤية المملكة 2030" الذي تنظمه جامعة الملك عبدالعزيز، بالتعاون مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الأربعاء المقبل.

ويشمل اللقاء محاور؛ من أبرزها ترسيخ القيم الإيجابية، وتعميق الانتماء الوطني، وتحفيز العمل في القطاع الخاص، وتعزيز التعلم والعمل، وثقافة العمل التطوعي، وتشجيع الادخار.

وقال رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي: اللقاء الذي يحظى برعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرّمة الأمير خالد الفيصل؛ يهدف إلى تبادل الخبرات بين مؤسسات التعليم في السعودية في مجال الأنشطة والبرامج التي تعزّز قيم النزاهة والتحذير من مخاطر الفساد على المجتمع.

وأشاد بالجهود التي تبذلها أندية نزاهة التي يشارك فيها الطلبة تحت إشراف الجامعات بالتعاون مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد حيث تقدم الصورة الحقيقية لشباب وشابات السعودية من خلال محاربتهم للفساد وتقديم برامج وأنشطة توعية، وتبرز مواهبهم ومهاراتهم في مجالات عدة وتمكنهم من المشاركة في المعارض والفعاليات وندوات داخل الجامعات وخارجها، بهدف تفعيل دورهم الوطني والاجتماعي في التوعية ونشر مبادئ النزهة.

من جانبه، بيّن عميد شؤون الطلاب، الدكتور مسعود بن محمد القحطاني، أن اللقاء يقدم هذا العام جلسات حوارية ومبادرات ومشاريع من جامعات ومؤسسات التعليم في السعودية تصب في رؤية المملكة 2030.

وأشار إلى أنه سيتم عرض مشاركات الطلاب والطالبات المتنوعة عبر المعرض الفني الافتراضي المصاحب للقاء.

وقال "القحطاني": خلال اللقاء؛ ستكرم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أندية نزاهة بمؤسسات التعليم، إضافة إلى تقديم عرض مرئي لأنشطة وبرامج أندية نزاهة، ومشهد تمثيلي توعوي.

05 ديسمبر 2020 - 20 ربيع الآخر 1442
01:23 PM

"الفيصل" يرعى اللقاء الافتراضي السنوي الرابع لأندية "نزاهة".. الأربعاء

في جامعة المؤسّس تحت شعار "المشاريع والمبادرات في رؤية المملكة 2030"

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عبدالله الراجحي - جدة
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يرعى مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرّمة، الأمير خالد الفيصل، اللقاء الافتراضي السنوي الرابع لمنسوبي أندية نزاهة بالمؤسسات التعليمية في المملكة 1442هـ.

يأتي ذلك ضمن فعاليات الاحتفاء باليوم الدولي لمكافحة الفساد، تحت شعار "المشاريع والمبادرات في رؤية المملكة 2030" الذي تنظمه جامعة الملك عبدالعزيز، بالتعاون مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الأربعاء المقبل.

ويشمل اللقاء محاور؛ من أبرزها ترسيخ القيم الإيجابية، وتعميق الانتماء الوطني، وتحفيز العمل في القطاع الخاص، وتعزيز التعلم والعمل، وثقافة العمل التطوعي، وتشجيع الادخار.

وقال رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي: اللقاء الذي يحظى برعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرّمة الأمير خالد الفيصل؛ يهدف إلى تبادل الخبرات بين مؤسسات التعليم في السعودية في مجال الأنشطة والبرامج التي تعزّز قيم النزاهة والتحذير من مخاطر الفساد على المجتمع.

وأشاد بالجهود التي تبذلها أندية نزاهة التي يشارك فيها الطلبة تحت إشراف الجامعات بالتعاون مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد حيث تقدم الصورة الحقيقية لشباب وشابات السعودية من خلال محاربتهم للفساد وتقديم برامج وأنشطة توعية، وتبرز مواهبهم ومهاراتهم في مجالات عدة وتمكنهم من المشاركة في المعارض والفعاليات وندوات داخل الجامعات وخارجها، بهدف تفعيل دورهم الوطني والاجتماعي في التوعية ونشر مبادئ النزهة.

من جانبه، بيّن عميد شؤون الطلاب، الدكتور مسعود بن محمد القحطاني، أن اللقاء يقدم هذا العام جلسات حوارية ومبادرات ومشاريع من جامعات ومؤسسات التعليم في السعودية تصب في رؤية المملكة 2030.

وأشار إلى أنه سيتم عرض مشاركات الطلاب والطالبات المتنوعة عبر المعرض الفني الافتراضي المصاحب للقاء.

وقال "القحطاني": خلال اللقاء؛ ستكرم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أندية نزاهة بمؤسسات التعليم، إضافة إلى تقديم عرض مرئي لأنشطة وبرامج أندية نزاهة، ومشهد تمثيلي توعوي.

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