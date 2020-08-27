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المسابقات تحدد موعد مباراتي نصف نهائي كأس خادم الحرمين

الهلال يواجه أبها والقمة تجمع النصر والأهلي

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم موعد مباراتي نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي 2019-2020.

وحددت اللجنة يوم الثلاثاء 27 أكتوبر المقبل موعداً لإقامة مباراتي نصف النهائي حيث سيلتقي الهلال وأبها على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض عند الساعة 5:55 مساء، فيما سيلتقي في المباراة الثانية فريقا الأهلي والنصر على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة عند الساعة 8:30 مساء.

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المسابقات تحدد موعد مباراتي نصف نهائي كأس خادم الحرمين
سبق

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم موعد مباراتي نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي 2019-2020.

وحددت اللجنة يوم الثلاثاء 27 أكتوبر المقبل موعداً لإقامة مباراتي نصف النهائي حيث سيلتقي الهلال وأبها على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض عند الساعة 5:55 مساء، فيما سيلتقي في المباراة الثانية فريقا الأهلي والنصر على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة عند الساعة 8:30 مساء.

27 أغسطس 2020 - 8 محرّم 1442
10:21 PM

المسابقات تحدد موعد مباراتي نصف نهائي كأس خادم الحرمين

الهلال يواجه أبها والقمة تجمع النصر والأهلي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم موعد مباراتي نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي 2019-2020.

وحددت اللجنة يوم الثلاثاء 27 أكتوبر المقبل موعداً لإقامة مباراتي نصف النهائي حيث سيلتقي الهلال وأبها على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض عند الساعة 5:55 مساء، فيما سيلتقي في المباراة الثانية فريقا الأهلي والنصر على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة عند الساعة 8:30 مساء.

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