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تجاوُز خاطئ.. مصرع وإصابة 3 أشخاص في حادث مروِّع بالقنفذة

باشرت الأجهزة المختصة الحادث وقامت بالإجراءات اللازمة حياله

لقي شخصان حتفهما، فيما أُصيب آخر بإصابات بالغة، أمس الجمعة، في حادث مروري بالطريق الرابط بين محافظة القنفذة ومركزَي أحد بني زيد وسبت الجارة شرق المحافظة. وقد باشرت الأجهزة المختصة الحادث، وقامت بالإجراءات اللازمة حياله.

وفي التفاصيل، ارتطمت سيارتان وجهًا لوجه بعد أن تجاوزت إحداهما بالخطأ مركبة؛ ليُفَاجَأ قائدها بأخرى كانت بمسارها الطبيعي.

هذا، وكانت سيارة من نوع كامري، يستقلها شاب، وأخرى من نوع وانيت هايلوكس، وبها شاب مع أحد أقاربه، قد اصطدمتا، ونتج من الحادث مصرع الشاب وقريبه اللذان كانا بالوانيت، ونجاة الشاب الذي كان يستقل السيارة الكامري بعد تعرُّضه لإصابات متعددة بالغة الخطورة.

يُذكر أن طريق محافظة القنفذة، الذي يربط المحافظة بالمراكز الشرقية لها، يشهد حركة مرورية كثيفة، إلا أن بعض الأماكن منه شهدت حوادث مرورية متعددة، أزهقت أرواح كثير من الأبرياء بسبب الضيق والصيانة المتكررة على هذا الطريق.

حادث تصادم حادث مروري حادث مروع

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تجاوُز خاطئ.. مصرع وإصابة 3 أشخاص في حادث مروِّع بالقنفذة
سبق

لقي شخصان حتفهما، فيما أُصيب آخر بإصابات بالغة، أمس الجمعة، في حادث مروري بالطريق الرابط بين محافظة القنفذة ومركزَي أحد بني زيد وسبت الجارة شرق المحافظة. وقد باشرت الأجهزة المختصة الحادث، وقامت بالإجراءات اللازمة حياله.

وفي التفاصيل، ارتطمت سيارتان وجهًا لوجه بعد أن تجاوزت إحداهما بالخطأ مركبة؛ ليُفَاجَأ قائدها بأخرى كانت بمسارها الطبيعي.

هذا، وكانت سيارة من نوع كامري، يستقلها شاب، وأخرى من نوع وانيت هايلوكس، وبها شاب مع أحد أقاربه، قد اصطدمتا، ونتج من الحادث مصرع الشاب وقريبه اللذان كانا بالوانيت، ونجاة الشاب الذي كان يستقل السيارة الكامري بعد تعرُّضه لإصابات متعددة بالغة الخطورة.

يُذكر أن طريق محافظة القنفذة، الذي يربط المحافظة بالمراكز الشرقية لها، يشهد حركة مرورية كثيفة، إلا أن بعض الأماكن منه شهدت حوادث مرورية متعددة، أزهقت أرواح كثير من الأبرياء بسبب الضيق والصيانة المتكررة على هذا الطريق.

04 سبتمبر 2021 - 27 محرّم 1443
12:46 AM

تجاوُز خاطئ.. مصرع وإصابة 3 أشخاص في حادث مروِّع بالقنفذة

باشرت الأجهزة المختصة الحادث وقامت بالإجراءات اللازمة حياله

A A A
علي السحاري - القنفذة
1
5,871

لقي شخصان حتفهما، فيما أُصيب آخر بإصابات بالغة، أمس الجمعة، في حادث مروري بالطريق الرابط بين محافظة القنفذة ومركزَي أحد بني زيد وسبت الجارة شرق المحافظة. وقد باشرت الأجهزة المختصة الحادث، وقامت بالإجراءات اللازمة حياله.

وفي التفاصيل، ارتطمت سيارتان وجهًا لوجه بعد أن تجاوزت إحداهما بالخطأ مركبة؛ ليُفَاجَأ قائدها بأخرى كانت بمسارها الطبيعي.

هذا، وكانت سيارة من نوع كامري، يستقلها شاب، وأخرى من نوع وانيت هايلوكس، وبها شاب مع أحد أقاربه، قد اصطدمتا، ونتج من الحادث مصرع الشاب وقريبه اللذان كانا بالوانيت، ونجاة الشاب الذي كان يستقل السيارة الكامري بعد تعرُّضه لإصابات متعددة بالغة الخطورة.

يُذكر أن طريق محافظة القنفذة، الذي يربط المحافظة بالمراكز الشرقية لها، يشهد حركة مرورية كثيفة، إلا أن بعض الأماكن منه شهدت حوادث مرورية متعددة، أزهقت أرواح كثير من الأبرياء بسبب الضيق والصيانة المتكررة على هذا الطريق.

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