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فرض التحصين للعاملين في 3 أنشطة بإلزامهم أخذ اللقاح أو الفحص الأسبوعي

بدءاً من شوال المقبل "عمال المطاعم والأغذية ومحال الحلاقة وصالونات التجميل"

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية، أنه بدءاً من شوال المقبل سيتم فرض التحصين للعاملين في 3 أنشطة مستهدفة في القطاع البلدي، وذلك بإلزامهم أخذ اللقاح أو الخضوع لفحص أسبوعي.

ويشمل القرار العاملين في المطاعم ومحال بيع الأغذية بأنواعها ومحال الحلاقة الرجالية وصالونات التجميل النسائية.

واوضحت الوزارة أن الخيارات المتاحة هي التحصين باللقاح، والخيار الثاني فحص أسبوعي على نفقة المنشأة لموظفيها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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فرض التحصين للعاملين في 3 أنشطة بإلزامهم أخذ اللقاح أو الفحص الأسبوعي
سبق

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية، أنه بدءاً من شوال المقبل سيتم فرض التحصين للعاملين في 3 أنشطة مستهدفة في القطاع البلدي، وذلك بإلزامهم أخذ اللقاح أو الخضوع لفحص أسبوعي.

ويشمل القرار العاملين في المطاعم ومحال بيع الأغذية بأنواعها ومحال الحلاقة الرجالية وصالونات التجميل النسائية.

واوضحت الوزارة أن الخيارات المتاحة هي التحصين باللقاح، والخيار الثاني فحص أسبوعي على نفقة المنشأة لموظفيها.

24 مارس 2021 - 11 شعبان 1442
12:52 PM

فرض التحصين للعاملين في 3 أنشطة بإلزامهم أخذ اللقاح أو الفحص الأسبوعي

بدءاً من شوال المقبل "عمال المطاعم والأغذية ومحال الحلاقة وصالونات التجميل"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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10,486

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية، أنه بدءاً من شوال المقبل سيتم فرض التحصين للعاملين في 3 أنشطة مستهدفة في القطاع البلدي، وذلك بإلزامهم أخذ اللقاح أو الخضوع لفحص أسبوعي.

ويشمل القرار العاملين في المطاعم ومحال بيع الأغذية بأنواعها ومحال الحلاقة الرجالية وصالونات التجميل النسائية.

واوضحت الوزارة أن الخيارات المتاحة هي التحصين باللقاح، والخيار الثاني فحص أسبوعي على نفقة المنشأة لموظفيها.

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