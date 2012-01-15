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جريمة هزت صنعاء.. هذا ما فعله مسلح بأمه وأشقائه

في جريمة بشعة هزت العاصمة اليمنية صنعاء، الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية، أقدم أحد المسلحين، مساء الجمعة، على قتل أمه وشقيقته وإصابة شقيقه وشقيقته الأخرى.

ونقلت قناة "الحدث" عن مصادر محلية وإعلامية، أن مسلحًا يدعى عبدالوهاب يحيى صالح القايفي "20 عامًا"، أطلق النار من سلاح رشاش على أسرته في حي الحصبة شمال العاصمة صنعاء؛ ما تسبب بمقتل والدته وشقيقته على الفور.

وأضافت المصادر أن الجاني أطلق النار على شقيقه وأصابه بجروح خطيرة، فيما قام بطعن شقيقة أخرى له؛ ما تسبب في إصابتها بجروح.

وذكرت المصادر أن الأجهزة الأمنية التابعة للحوثيين أرسلت قوات لمحاولة إقناع الجاني بتسليم نفسه، إلا أنه رفض وقام بإطلاق النار عليهم، قبل اقتحام المنزل وإطلاق النار على الجاني وإلقاء القبض عليه.. ورجحت أن الجاني يعاني من اضطراب نفسي.

وتعيش العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي الإرهابية انفلاتًا أمنيًا غير مسبوق ساهم في ارتفاع معدل الجرائم بسبب تردي الأوضاع المعيشية.

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جريمة هزت صنعاء.. هذا ما فعله مسلح بأمه وأشقائه
سبق

في جريمة بشعة هزت العاصمة اليمنية صنعاء، الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية، أقدم أحد المسلحين، مساء الجمعة، على قتل أمه وشقيقته وإصابة شقيقه وشقيقته الأخرى.

ونقلت قناة "الحدث" عن مصادر محلية وإعلامية، أن مسلحًا يدعى عبدالوهاب يحيى صالح القايفي "20 عامًا"، أطلق النار من سلاح رشاش على أسرته في حي الحصبة شمال العاصمة صنعاء؛ ما تسبب بمقتل والدته وشقيقته على الفور.

وأضافت المصادر أن الجاني أطلق النار على شقيقه وأصابه بجروح خطيرة، فيما قام بطعن شقيقة أخرى له؛ ما تسبب في إصابتها بجروح.

وذكرت المصادر أن الأجهزة الأمنية التابعة للحوثيين أرسلت قوات لمحاولة إقناع الجاني بتسليم نفسه، إلا أنه رفض وقام بإطلاق النار عليهم، قبل اقتحام المنزل وإطلاق النار على الجاني وإلقاء القبض عليه.. ورجحت أن الجاني يعاني من اضطراب نفسي.

وتعيش العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي الإرهابية انفلاتًا أمنيًا غير مسبوق ساهم في ارتفاع معدل الجرائم بسبب تردي الأوضاع المعيشية.

15 يناير 2022 - 12 جمادى الآخر 1443
03:30 PM

جريمة هزت صنعاء.. هذا ما فعله مسلح بأمه وأشقائه

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أيمن حسن - الرياض
2
6,409

في جريمة بشعة هزت العاصمة اليمنية صنعاء، الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية، أقدم أحد المسلحين، مساء الجمعة، على قتل أمه وشقيقته وإصابة شقيقه وشقيقته الأخرى.

ونقلت قناة "الحدث" عن مصادر محلية وإعلامية، أن مسلحًا يدعى عبدالوهاب يحيى صالح القايفي "20 عامًا"، أطلق النار من سلاح رشاش على أسرته في حي الحصبة شمال العاصمة صنعاء؛ ما تسبب بمقتل والدته وشقيقته على الفور.

وأضافت المصادر أن الجاني أطلق النار على شقيقه وأصابه بجروح خطيرة، فيما قام بطعن شقيقة أخرى له؛ ما تسبب في إصابتها بجروح.

وذكرت المصادر أن الأجهزة الأمنية التابعة للحوثيين أرسلت قوات لمحاولة إقناع الجاني بتسليم نفسه، إلا أنه رفض وقام بإطلاق النار عليهم، قبل اقتحام المنزل وإطلاق النار على الجاني وإلقاء القبض عليه.. ورجحت أن الجاني يعاني من اضطراب نفسي.

وتعيش العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي الإرهابية انفلاتًا أمنيًا غير مسبوق ساهم في ارتفاع معدل الجرائم بسبب تردي الأوضاع المعيشية.

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