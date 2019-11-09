"الربيعي" يؤكد إعفاء مدير "صحة الطائف" من منصبه ويعلق على الأسماء المتداولة بدلاً عنه

قال: القرار الرسمي لم يصدر بعد

أكد المتحدث الرسمي لـ "صحة الطائف" عبدالهادي الربيعي، الأنباء التي تناقلتها مواقع التواصل عن إعفاء مدير "صحة الطائف" صالح بن سعد المونس، من منصبه.

وأضاف "الربيعي": "مدير صحة الطائف ما زال مستمراً في أداء مهامه، ويباشر مطلع الأسبوع المقبل عمله في مكتبه بعد عودته من إجازته السنوية، لحين صدور توجيه الوزير".

وتابع المتحدث الرسمي لـ "صحة الطائف" حول ما صاحب المعلومات المتناقلة من أسماء بديلة: أن "كل ما في الأمر أن مدير صحة الطائف تقدم بطلب الإعفاء لصاحب الصلاحية، وعدا ذلك تكهنات وتوقعات لم تصدر بشكل رسمي، وتبقى في إطارها ضمن المتوقع لحين اتخاذ صاحب الصلاحية قراراً رسمياً".

وجاءت رسالة وزير الصحة المتناقلة بين قروبات موظفي "صحة الطائف" على النحو التالي: "أخي العزيز أبو سعد.. أشكرك جداً على جهودك الرائعة في الطائف والتي حدثت فيها نقلة نوعية وتطور كبير في الخدمات الصحية، وإنجاز كثير من النوعية وتحسن في مستوى رضا المرضى هناك، ونحن نقدر جداً إخلاصك وتفانيك وأقدر ظروفك وبعدك عن أهلك، أخوك توفيق الربيعة".