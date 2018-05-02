أمير عسير يوجه بإيجاد حلول عاجلة لمشاكل الطرق

خلال استقباله "العامودي" ومدير فرع النقل بالمنطقة

دعا أمير منطقة عسير، فيصل بن خالد، وزيرَ الطرق الدكتور نبيل بن محمد العامودي، إلى إيجاد حلول عاجلة ودائمة لمشاكل الطرق بالمنطقة.

جاء ذلك خلال استقبال أمير منطقة عسير بمكتبه في الإمارة اليوم، وزير النقل، يرافقه مدير عام فرع وزارة النقل في منطقة عسير المهندس مبارك ناصر المطوع، ومدير عام المطارات الجنوبية فهد العدواني وعدد من المسؤولين بالوزارة

وبحث أمير عسير عدداً من الموضوعات المتعلقة بالطرق بعسير، وكذلك مشروعات الطرق الجاري تنفيذها وفي مقدمتها مشروع طريق "خميس مشيط- بيشة"، ومشروع طريق "الرين- الرياض"، ومشروع الطريق الشمالي الرديف "طريق بني مالك"، إضافة إلى بحث صيانة عدد من العقبات التي تربط منطقة عسير بالمحافظات.

وشدد أمير منطقة عسير على أهمية دور الوزارة في تهيئة الطرق ومتابعة صيانتها بشكل مستمر.

من جهته قدّم وزير النقل شُكره وتقديره لأمير منطقة عسير، على دعمه المستمر لكل ما من شأنه الارتقاء بالمنطقة.