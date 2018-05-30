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"الزايدي" باحث قضايا بشرطة العاصمة المقدسة

صدر قرار مدير الأمن العام بترقية منصور بن خاتم الزايدي للمرتبة التاسعة (تخصص باحث قضايا) بشرطة العاصمة المقدسة.

وعبّر "الزايدي" عن شكره وتقديره على هذه الثقة لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

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"الزايدي" باحث قضايا بشرطة العاصمة المقدسة
سبق

صدر قرار مدير الأمن العام بترقية منصور بن خاتم الزايدي للمرتبة التاسعة (تخصص باحث قضايا) بشرطة العاصمة المقدسة.

وعبّر "الزايدي" عن شكره وتقديره على هذه الثقة لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

29 مايو 2021 - 17 شوّال 1442
09:54 PM

"الزايدي" باحث قضايا بشرطة العاصمة المقدسة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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489

صدر قرار مدير الأمن العام بترقية منصور بن خاتم الزايدي للمرتبة التاسعة (تخصص باحث قضايا) بشرطة العاصمة المقدسة.

وعبّر "الزايدي" عن شكره وتقديره على هذه الثقة لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

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