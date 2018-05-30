صدر قرار مدير الأمن العام بترقية منصور بن خاتم الزايدي للمرتبة التاسعة (تخصص باحث قضايا) بشرطة العاصمة المقدسة.
وعبّر "الزايدي" عن شكره وتقديره على هذه الثقة لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الدين ثم المليك والوطن.
"الزايدي" باحث قضايا بشرطة العاصمة المقدسة
صدر قرار مدير الأمن العام بترقية منصور بن خاتم الزايدي للمرتبة التاسعة (تخصص باحث قضايا) بشرطة العاصمة المقدسة.
وعبّر "الزايدي" عن شكره وتقديره على هذه الثقة لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الدين ثم المليك والوطن.
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"الزايدي" باحث قضايا بشرطة العاصمة المقدسةصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-05-29
صدر قرار مدير الأمن العام بترقية منصور بن خاتم الزايدي للمرتبة التاسعة (تخصص باحث قضايا) بشرطة العاصمة المقدسة.
29 مايو 2021 - 17 شوّال 1442
09:54 PM
"الزايدي" باحث قضايا بشرطة العاصمة المقدسة
صدر قرار مدير الأمن العام بترقية منصور بن خاتم الزايدي للمرتبة التاسعة (تخصص باحث قضايا) بشرطة العاصمة المقدسة.
وعبّر "الزايدي" عن شكره وتقديره على هذه الثقة لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الدين ثم المليك والوطن.
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