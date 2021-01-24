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"المساكني" يقود "تونس" لدور ربع نهائي أمم إفريقيا

يواجه منتخب "بوركينا فاسو"

تأهل منتخب تونس الأول لكرة القدم، إلى ربع نهائي بطولة أمم إفريقيا 2021، والتي تحتضن منافساتها الكاميرون، بعد التغلب على نيجيريا (1-0)، مساء أمس الأحد، في الدور ثمن النهائي.


وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق اللاعب يوسف المساكني في الدقيقة 47 من زمن المباراة، من تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء.

بتلك النتيجة ضرب منتخب تونس موعداً مع بوركينا فاسو، في الدور ربع النهائي من البطولة الإفريقية.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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"المساكني" يقود "تونس" لدور ربع نهائي أمم إفريقيا
سبق

تأهل منتخب تونس الأول لكرة القدم، إلى ربع نهائي بطولة أمم إفريقيا 2021، والتي تحتضن منافساتها الكاميرون، بعد التغلب على نيجيريا (1-0)، مساء أمس الأحد، في الدور ثمن النهائي.


وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق اللاعب يوسف المساكني في الدقيقة 47 من زمن المباراة، من تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء.

بتلك النتيجة ضرب منتخب تونس موعداً مع بوركينا فاسو، في الدور ربع النهائي من البطولة الإفريقية.

24 يناير 2022 - 21 جمادى الآخر 1443
12:51 AM

"المساكني" يقود "تونس" لدور ربع نهائي أمم إفريقيا

يواجه منتخب "بوركينا فاسو"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تأهل منتخب تونس الأول لكرة القدم، إلى ربع نهائي بطولة أمم إفريقيا 2021، والتي تحتضن منافساتها الكاميرون، بعد التغلب على نيجيريا (1-0)، مساء أمس الأحد، في الدور ثمن النهائي.


وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق اللاعب يوسف المساكني في الدقيقة 47 من زمن المباراة، من تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء.

بتلك النتيجة ضرب منتخب تونس موعداً مع بوركينا فاسو، في الدور ربع النهائي من البطولة الإفريقية.

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