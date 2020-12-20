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بدء حملة "جهازك يفزع لك" لترشيد استهلاك الطاقة في الأجهزة الكهربائية المنزلية

تستهدف جميع شرائح المجتمع وتأتي امتداداً للحملات التوعوية التي بدأها المركز

انطلقت اليوم الحملة التوعوية (#جهازك_يفزع_لك) الخاصة بالأجهزة الكهربائية المنزلية وتشمل السخانات، والثلاجات، والغسالات، وغيرها.

وتهدف الحملة إلى توعية المستهلكين بشأن السلوكيات الصحيحة لاستخدام هذه الأجهزة بشكل موفر للطاقة، وأهمية ودلالات بطاقة كفاءة الطاقة في التعرف على الأجهزة الموفرة قبل الشراء.

وتأتي هذه الحملة التي تستمر لمدة خمسة أسابيع، وتستهدف جميع شرائح المجتمع، امتداداً للحملات التوعوية التي بدأها المركز السعودي لكفاءة الطاقة منذ 2014م، تحت مسمى الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة (لتبقى) ضمن الجهود التي يبذلها بالتعاون مع عدة جهات حكومية تعمل كمنظومة واحدة وتنسق جهودها للسيطرة على تزايد استهلاك الطاقة في المملكة، وذلك بهدف الحد من الاستهلاك المتزايد للطاقة، ورفع كفاءة الاستهلاك.

وسيقدم المركز خـلال هـذه الحملة رسائل تـوعية عديدة شاملة تتضمن نصائح وسلوكيات يجب على المستهلك اتباعها سواء قبل شراء الجهاز وذلك باستخدام تطبيق (تأكد) للتأكد من صحة معلومات بطاقة كفاءة الطاقة للجهاز وبالتالي شراء الجهاز على المستوى الأخضر، وكيف يمكن لبعض السلوكيات البسيطة بعد تركيب الجهاز في المنزل تحقيق وفر في استهلاك الطاقة على المدى البعيد.

ويستخدم المركز خلال هذه الحملة العديد من الوسائل التي درج على استخدامها في حملاته السابقة وذلك للوصول إلى أكبر شريحة من الجمهور، وإيصال الرسائل والنصائح التوعوية بشكل مبسط ومباشر لأكبر فئة ممكنة.

جهازك يفزع لك ترشيد استهلاك الطاقة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بدء حملة "جهازك يفزع لك" لترشيد استهلاك الطاقة في الأجهزة الكهربائية المنزلية
سبق

انطلقت اليوم الحملة التوعوية (#جهازك_يفزع_لك) الخاصة بالأجهزة الكهربائية المنزلية وتشمل السخانات، والثلاجات، والغسالات، وغيرها.

وتهدف الحملة إلى توعية المستهلكين بشأن السلوكيات الصحيحة لاستخدام هذه الأجهزة بشكل موفر للطاقة، وأهمية ودلالات بطاقة كفاءة الطاقة في التعرف على الأجهزة الموفرة قبل الشراء.

وتأتي هذه الحملة التي تستمر لمدة خمسة أسابيع، وتستهدف جميع شرائح المجتمع، امتداداً للحملات التوعوية التي بدأها المركز السعودي لكفاءة الطاقة منذ 2014م، تحت مسمى الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة (لتبقى) ضمن الجهود التي يبذلها بالتعاون مع عدة جهات حكومية تعمل كمنظومة واحدة وتنسق جهودها للسيطرة على تزايد استهلاك الطاقة في المملكة، وذلك بهدف الحد من الاستهلاك المتزايد للطاقة، ورفع كفاءة الاستهلاك.

وسيقدم المركز خـلال هـذه الحملة رسائل تـوعية عديدة شاملة تتضمن نصائح وسلوكيات يجب على المستهلك اتباعها سواء قبل شراء الجهاز وذلك باستخدام تطبيق (تأكد) للتأكد من صحة معلومات بطاقة كفاءة الطاقة للجهاز وبالتالي شراء الجهاز على المستوى الأخضر، وكيف يمكن لبعض السلوكيات البسيطة بعد تركيب الجهاز في المنزل تحقيق وفر في استهلاك الطاقة على المدى البعيد.

ويستخدم المركز خلال هذه الحملة العديد من الوسائل التي درج على استخدامها في حملاته السابقة وذلك للوصول إلى أكبر شريحة من الجمهور، وإيصال الرسائل والنصائح التوعوية بشكل مبسط ومباشر لأكبر فئة ممكنة.

20 ديسمبر 2020 - 5 جمادى الأول 1442
03:40 PM

بدء حملة "جهازك يفزع لك" لترشيد استهلاك الطاقة في الأجهزة الكهربائية المنزلية

تستهدف جميع شرائح المجتمع وتأتي امتداداً للحملات التوعوية التي بدأها المركز

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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انطلقت اليوم الحملة التوعوية (#جهازك_يفزع_لك) الخاصة بالأجهزة الكهربائية المنزلية وتشمل السخانات، والثلاجات، والغسالات، وغيرها.

وتهدف الحملة إلى توعية المستهلكين بشأن السلوكيات الصحيحة لاستخدام هذه الأجهزة بشكل موفر للطاقة، وأهمية ودلالات بطاقة كفاءة الطاقة في التعرف على الأجهزة الموفرة قبل الشراء.

وتأتي هذه الحملة التي تستمر لمدة خمسة أسابيع، وتستهدف جميع شرائح المجتمع، امتداداً للحملات التوعوية التي بدأها المركز السعودي لكفاءة الطاقة منذ 2014م، تحت مسمى الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة (لتبقى) ضمن الجهود التي يبذلها بالتعاون مع عدة جهات حكومية تعمل كمنظومة واحدة وتنسق جهودها للسيطرة على تزايد استهلاك الطاقة في المملكة، وذلك بهدف الحد من الاستهلاك المتزايد للطاقة، ورفع كفاءة الاستهلاك.

وسيقدم المركز خـلال هـذه الحملة رسائل تـوعية عديدة شاملة تتضمن نصائح وسلوكيات يجب على المستهلك اتباعها سواء قبل شراء الجهاز وذلك باستخدام تطبيق (تأكد) للتأكد من صحة معلومات بطاقة كفاءة الطاقة للجهاز وبالتالي شراء الجهاز على المستوى الأخضر، وكيف يمكن لبعض السلوكيات البسيطة بعد تركيب الجهاز في المنزل تحقيق وفر في استهلاك الطاقة على المدى البعيد.

ويستخدم المركز خلال هذه الحملة العديد من الوسائل التي درج على استخدامها في حملاته السابقة وذلك للوصول إلى أكبر شريحة من الجمهور، وإيصال الرسائل والنصائح التوعوية بشكل مبسط ومباشر لأكبر فئة ممكنة.

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