النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

فلسطين تشكر خادم الحرمين الشريفين على مكرمة حج ذوي الشهداء

في بيان لمؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى

رفعت رئيسة مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى الفلسطينيين انتصار الوزير "أم جهاد" الشكر والتقدير والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- على المكرمة التي يقدمها سنوياً لاستضافة 1000 حاج وحاجة من ذووي شهداء فلسطين، مما له عظيم الأثر في نفوسهم ونفوس عائلاتهم.

وأكدت، في بيان للمؤسسة اليوم، أن هذه المكرمة تعبر عن مدى احتضان خادم الحرمين الشريفين لهذه الفئة المناضلة من أبناء شعبنا، وثمنت المواقف السعودية الملتزمة بالقضية الفلسطينية، وتقدمت باسمها وباسم ذوي الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني وباسم القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس بالشكر والعرفان إلى المملكة العربية السعودية ملكاً وحكومةً وشعباً على استمرار هذا العطاء.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
فلسطين تشكر خادم الحرمين الشريفين على مكرمة حج ذوي الشهداء
سبق

رفعت رئيسة مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى الفلسطينيين انتصار الوزير "أم جهاد" الشكر والتقدير والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- على المكرمة التي يقدمها سنوياً لاستضافة 1000 حاج وحاجة من ذووي شهداء فلسطين، مما له عظيم الأثر في نفوسهم ونفوس عائلاتهم.

وأكدت، في بيان للمؤسسة اليوم، أن هذه المكرمة تعبر عن مدى احتضان خادم الحرمين الشريفين لهذه الفئة المناضلة من أبناء شعبنا، وثمنت المواقف السعودية الملتزمة بالقضية الفلسطينية، وتقدمت باسمها وباسم ذوي الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني وباسم القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس بالشكر والعرفان إلى المملكة العربية السعودية ملكاً وحكومةً وشعباً على استمرار هذا العطاء.

08 يوليو 2019 - 5 ذو القعدة 1440
05:07 PM

فلسطين تشكر خادم الحرمين الشريفين على مكرمة حج ذوي الشهداء

في بيان لمؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - رام الله
1
249

رفعت رئيسة مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى الفلسطينيين انتصار الوزير "أم جهاد" الشكر والتقدير والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- على المكرمة التي يقدمها سنوياً لاستضافة 1000 حاج وحاجة من ذووي شهداء فلسطين، مما له عظيم الأثر في نفوسهم ونفوس عائلاتهم.

وأكدت، في بيان للمؤسسة اليوم، أن هذه المكرمة تعبر عن مدى احتضان خادم الحرمين الشريفين لهذه الفئة المناضلة من أبناء شعبنا، وثمنت المواقف السعودية الملتزمة بالقضية الفلسطينية، وتقدمت باسمها وباسم ذوي الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني وباسم القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس بالشكر والعرفان إلى المملكة العربية السعودية ملكاً وحكومةً وشعباً على استمرار هذا العطاء.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,755
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,578
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,890
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
34,555

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

متفائلون بعملكم

متفائلون بعملكم

سلطان رديف
بلاد "بالي بالي".. كوريا

بلاد "بالي بالي".. كوريا

بدر الغامدي
كفى ما ضاع من الوقت

كفى ما ضاع من الوقت

ماجد البريكان
فقر الدم في بنوك الدم. !.

فقر الدم في بنوك الدم. !.

عبدالغني الشيخ
متنزهات الباحة الجديدة مفخرة .. ولكن!

متنزهات الباحة الجديدة مفخرة .. ولكن!

صالح مطر الغامدي
الطلاق.. قضية أمام الجهات العليا!

الطلاق.. قضية أمام الجهات العليا!

صالح المسلّم
نجحنا ولكن!

نجحنا ولكن!

سلطان رديف
الطلاق.. حقائق مخيفة

الطلاق.. حقائق مخيفة

ساير المنيعي
استاند آب كوميدي..؟!

استاند آب كوميدي..؟!

ماجد الحربي
النظام الصحي الذي ننشده

النظام الصحي الذي ننشده

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة