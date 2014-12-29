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"الصحة": تسجيل 149حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 159خلال الـ24 ساعة الماضية

"الصحة": إقبال كبير على مراكز لقاح كورونا.. وسنتوسع فيها قريباً

أعلنت الوزارة عن تعافي 159 حالة وتسجيل 149 حالة مؤكدة اليوم

أكدت وزارة الصحة أن مراكز لقاح كورونا في الرياض وجدة والشرقية تشهد إقبالاً كبيراً من المواطنين والمقيمين للحصول على اللقاح، حيث تم تجهيز هذه المراكز ودعمها بكل الخدمات الأساسية وتوفير الكوادر الطبية والفنية، لافتةً إلى أنه سيتم قريباً بإذن الله تدشين مراكز للقاحات في جميع مناطق المملكة.

ودعت "الصحة" الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون؛ فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وكانت أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل (149) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID-19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (362488) حالة، من بينها (2772) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (401) حالة حرجة، كما تم تسجيل (159) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (353512) حالة.

وبلغ عدد الوفيات (6204) حالات، بإضافة (8) حالات وفاة جديدة" يرحمهم الله جميعاً"، لافتةً إلى أنه تم إجراء (34688) فحصاً مخبرياً جديداً.

وجدّدت "الصحة" التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات "تطمن" التي هيأتها "الصحة" لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد، أو مراكز "تأكد" التي خصّصتها "الصحة" لخدمة الذين لا يشكون أعراضاً، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق "صحتي"، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

وزارة الصحة لقاح كورونا

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة": إقبال كبير على مراكز لقاح كورونا.. وسنتوسع فيها قريباً
سبق

أكدت وزارة الصحة أن مراكز لقاح كورونا في الرياض وجدة والشرقية تشهد إقبالاً كبيراً من المواطنين والمقيمين للحصول على اللقاح، حيث تم تجهيز هذه المراكز ودعمها بكل الخدمات الأساسية وتوفير الكوادر الطبية والفنية، لافتةً إلى أنه سيتم قريباً بإذن الله تدشين مراكز للقاحات في جميع مناطق المملكة.

ودعت "الصحة" الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون؛ فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وكانت أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل (149) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID-19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (362488) حالة، من بينها (2772) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (401) حالة حرجة، كما تم تسجيل (159) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (353512) حالة.

وبلغ عدد الوفيات (6204) حالات، بإضافة (8) حالات وفاة جديدة" يرحمهم الله جميعاً"، لافتةً إلى أنه تم إجراء (34688) فحصاً مخبرياً جديداً.

وجدّدت "الصحة" التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات "تطمن" التي هيأتها "الصحة" لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد، أو مراكز "تأكد" التي خصّصتها "الصحة" لخدمة الذين لا يشكون أعراضاً، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق "صحتي"، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

29 ديسمبر 2020 - 14 جمادى الأول 1442
04:00 PM

"الصحة": إقبال كبير على مراكز لقاح كورونا.. وسنتوسع فيها قريباً

أعلنت الوزارة عن تعافي 159 حالة وتسجيل 149 حالة مؤكدة اليوم

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عبدالله البرقاوي - الرياض
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1,018

أكدت وزارة الصحة أن مراكز لقاح كورونا في الرياض وجدة والشرقية تشهد إقبالاً كبيراً من المواطنين والمقيمين للحصول على اللقاح، حيث تم تجهيز هذه المراكز ودعمها بكل الخدمات الأساسية وتوفير الكوادر الطبية والفنية، لافتةً إلى أنه سيتم قريباً بإذن الله تدشين مراكز للقاحات في جميع مناطق المملكة.

ودعت "الصحة" الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون؛ فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وكانت أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل (149) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID-19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (362488) حالة، من بينها (2772) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (401) حالة حرجة، كما تم تسجيل (159) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (353512) حالة.

وبلغ عدد الوفيات (6204) حالات، بإضافة (8) حالات وفاة جديدة" يرحمهم الله جميعاً"، لافتةً إلى أنه تم إجراء (34688) فحصاً مخبرياً جديداً.

وجدّدت "الصحة" التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات "تطمن" التي هيأتها "الصحة" لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد، أو مراكز "تأكد" التي خصّصتها "الصحة" لخدمة الذين لا يشكون أعراضاً، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق "صحتي"، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

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