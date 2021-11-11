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"نساء المستقبل" توقع شراكة استراتيجية مع yo coffee لإطلاق معمل الابتكار الاجتماعي

بهدف تبادل المنافع والخبرات العملية والتشارك في تنفيذ البرامج والمشاريع

وقعت جمعية نساء المستقبل مساء اليوم شراكة استراتيجية مع مقهى yo coffee؛ مثل جمعية نساء المستقبل الدكتورة هدى الرشيدي المدير التنفيذي للجمعية، ومثَّل المقهى سمير محمد الصالح مدير المقهى، وتهدف هذه الشراكة لإطلاق معمل الابتكار الاجتماعي وتبادل المنافع والخبرات العملية والتشارك في تنفيذ البرامج والمشاريع.

وأكد "الصالح" أن هذه الشراكة تأتي إيمانًا بأهمية الابتكار الاجتماعي ودعماً لقطاع المجتمع المدني، من منطلق المسؤولية الاجتماعي، متمنيًا أن يكون التوفيق والسداد الدائم للجميع.

من جانبها أكدت "الرشيدي" أنه ومن منطلق إيمان الجمعية بأهمية الابتكار والانفتاح على الشراكات مع القطاع الخاص تأتي هذه الاتفاقية مع yo coffee شريك النجاح والداعم الأول للقطاع الثالث ليكون السبق للجميع في تأسيس معمل ابتكار اجتماعي يخدم كافة الجهات والأفراد ويستثمر في العقل البشري.

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"نساء المستقبل" توقع شراكة استراتيجية مع yo coffee لإطلاق معمل الابتكار الاجتماعي
سبق

وقعت جمعية نساء المستقبل مساء اليوم شراكة استراتيجية مع مقهى yo coffee؛ مثل جمعية نساء المستقبل الدكتورة هدى الرشيدي المدير التنفيذي للجمعية، ومثَّل المقهى سمير محمد الصالح مدير المقهى، وتهدف هذه الشراكة لإطلاق معمل الابتكار الاجتماعي وتبادل المنافع والخبرات العملية والتشارك في تنفيذ البرامج والمشاريع.

وأكد "الصالح" أن هذه الشراكة تأتي إيمانًا بأهمية الابتكار الاجتماعي ودعماً لقطاع المجتمع المدني، من منطلق المسؤولية الاجتماعي، متمنيًا أن يكون التوفيق والسداد الدائم للجميع.

من جانبها أكدت "الرشيدي" أنه ومن منطلق إيمان الجمعية بأهمية الابتكار والانفتاح على الشراكات مع القطاع الخاص تأتي هذه الاتفاقية مع yo coffee شريك النجاح والداعم الأول للقطاع الثالث ليكون السبق للجميع في تأسيس معمل ابتكار اجتماعي يخدم كافة الجهات والأفراد ويستثمر في العقل البشري.

11 نوفمبر 2021 - 6 ربيع الآخر 1443
09:35 PM

"نساء المستقبل" توقع شراكة استراتيجية مع yo coffee لإطلاق معمل الابتكار الاجتماعي

بهدف تبادل المنافع والخبرات العملية والتشارك في تنفيذ البرامج والمشاريع

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وقعت جمعية نساء المستقبل مساء اليوم شراكة استراتيجية مع مقهى yo coffee؛ مثل جمعية نساء المستقبل الدكتورة هدى الرشيدي المدير التنفيذي للجمعية، ومثَّل المقهى سمير محمد الصالح مدير المقهى، وتهدف هذه الشراكة لإطلاق معمل الابتكار الاجتماعي وتبادل المنافع والخبرات العملية والتشارك في تنفيذ البرامج والمشاريع.

وأكد "الصالح" أن هذه الشراكة تأتي إيمانًا بأهمية الابتكار الاجتماعي ودعماً لقطاع المجتمع المدني، من منطلق المسؤولية الاجتماعي، متمنيًا أن يكون التوفيق والسداد الدائم للجميع.

من جانبها أكدت "الرشيدي" أنه ومن منطلق إيمان الجمعية بأهمية الابتكار والانفتاح على الشراكات مع القطاع الخاص تأتي هذه الاتفاقية مع yo coffee شريك النجاح والداعم الأول للقطاع الثالث ليكون السبق للجميع في تأسيس معمل ابتكار اجتماعي يخدم كافة الجهات والأفراد ويستثمر في العقل البشري.

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