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"ترامب" يطالب بالنظر في الادعاءات المثارة حول التصويت

أعرب عن قلقه من 100 مليون بطاقة عبر الاقتراع الإلكتروني

طالب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، اليوم الأحد، بالنظر في الادعاءات بشأن التصويت.

وقال "ترامب" عبر حسابه في "تويتر": "يجب أن ننظر في الأصوات، ونحن في بداية مرحلة الجدولة، ورأينا عدداً من الإفادات حول عمليات احتيال تعرض لها بعض المصوتين ويجب النظر فيها".

وأضاف: "لدينا تاريخ من مشاكل الانتخابات في هذا البلد، وإذا ثبت وجود أي مشكلة في عمليات التوثيق، فإن ذلك سيؤثر على كل الانتخابات بطريقة خطيرة"، بحسب ما أوردت "سبوتنيك".

وتابع "ترامب" قائلاً: "ما يثير قلقي هو وجود أكثر من 100 مليون صوت جرت عبر عملية الاقتراع الإلكتروني عبر الإنترنت".

الرئيسية/ أخبار العالم

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"ترامب" يطالب بالنظر في الادعاءات المثارة حول التصويت
سبق

طالب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، اليوم الأحد، بالنظر في الادعاءات بشأن التصويت.

وقال "ترامب" عبر حسابه في "تويتر": "يجب أن ننظر في الأصوات، ونحن في بداية مرحلة الجدولة، ورأينا عدداً من الإفادات حول عمليات احتيال تعرض لها بعض المصوتين ويجب النظر فيها".

وأضاف: "لدينا تاريخ من مشاكل الانتخابات في هذا البلد، وإذا ثبت وجود أي مشكلة في عمليات التوثيق، فإن ذلك سيؤثر على كل الانتخابات بطريقة خطيرة"، بحسب ما أوردت "سبوتنيك".

وتابع "ترامب" قائلاً: "ما يثير قلقي هو وجود أكثر من 100 مليون صوت جرت عبر عملية الاقتراع الإلكتروني عبر الإنترنت".

08 نوفمبر 2020 - 22 ربيع الأول 1442
06:41 PM

"ترامب" يطالب بالنظر في الادعاءات المثارة حول التصويت

أعرب عن قلقه من 100 مليون بطاقة عبر الاقتراع الإلكتروني

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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طالب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، اليوم الأحد، بالنظر في الادعاءات بشأن التصويت.

وقال "ترامب" عبر حسابه في "تويتر": "يجب أن ننظر في الأصوات، ونحن في بداية مرحلة الجدولة، ورأينا عدداً من الإفادات حول عمليات احتيال تعرض لها بعض المصوتين ويجب النظر فيها".

وأضاف: "لدينا تاريخ من مشاكل الانتخابات في هذا البلد، وإذا ثبت وجود أي مشكلة في عمليات التوثيق، فإن ذلك سيؤثر على كل الانتخابات بطريقة خطيرة"، بحسب ما أوردت "سبوتنيك".

وتابع "ترامب" قائلاً: "ما يثير قلقي هو وجود أكثر من 100 مليون صوت جرت عبر عملية الاقتراع الإلكتروني عبر الإنترنت".

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