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جمعية الأسر المنتجة بمنطقة جازان تستقبل وفدًا من مؤسسة الراجحي الخيرية

في إطار تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين لخدمة الفئة المستهدفة بالخدمات

استقبلت جمعية الأسر المنتجة بمنطقة جازان، مساء أمس الأربعاء، وفداً من مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية يتقدمهم الدكتور خالد بن عبدالرحمن سليمان الراجحي، في إطار تعزيز التعاون المشترك بين الجمعية والمؤسسة لخدمة الفئة المستهدفة بالخدمات المقدمة.

وتفصيلاً، كان في استقبال وفد المؤسسة، بمقر الجمعية أعضاء مجلس إدارة الجمعية يتقدمهم محمد بن علي مسملي المشرف العام بالجمعية، وعضو مجلس الإدارة موسى بن محمد حكمي المشرف المالي.

وفي بداية اللقاء رحب المسملي باسم رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية بالوفد الذي يزور المنطقة أخيرًا، ثم قُدم عرض مرئي يتضمن أعمال الجمعية وأبرز إنجازاتها منذ التأسيس إلى عام 2020م.

واطلع الوفد خلال زيارته على تقرير مبادرة (أكاديمي) وهو برنامج يُعنى بتأهيل منسوبي الجهات الخيرية من خلال منحهم منحًا دراسية للالتحاق ببرنامج الماجستير في إدارة الأعمال والذي يهدف إلى صناعة رواد للأعمال الخيرية وتزويد منسوبي الجمعيات الخيرية بالحصيلة المعرفية والعلمية اللازمة لتطوير بيئة العمل الخيري، وزيادة مهارات التفكير النقدي، وابتكار الحلول الواقعية، ولإجراء بحوث علمية تتعلق بالمشكلات المجتمعية القائمة، والتعرف على نخبة من الطلاب المستفيدين المشاركين في البرنامج.

وجرى خلال الزيارة استعراض أبرز المشروعات الاستثمارية في الجمعية "كمشروع وقف الريادة الاستثماري" والذي يعد المشروع الاستثماري الأول للجمعية، و"مشروع الرداء للزي الموحد"، و"مشروع إثمار المطبخ الإنتاجي" وهي مشروعات تهدف لتأمين مصادر دخل للأسر المنتجة واستدامة مالية للجمعية وبرامجها، ولتغطية جزء من نفقات البرامج الموجهة للأسر المنتجة وتوسيع خدمات الجمعية، وتقديم مبادرات وبرامج هادفة للمستفيدين منها، وتأمين وظائف لعددٍ من أبناء الأسر المنتجة لزيادة دخلهم وتحسين الصورة الذهنية للمجتمع حول منتجات الأسر المنتجة.

عقب ذلك، ألقى الدكتور خالد بن عبدالرحمن بن سليمان الراجحي كلمة أشار فيها إلى جهود الجمعية النوعية وما تقدمه من مشروعات تنموية تحقق خدمة الأسر المنتجة ببرامج ذات أثر مستدام، وتُسهم في تطوير منظومة العمل الخيري بالمنطقة من خلال تأهيل قيادات قادرة على الوصول بتنمية المجتمعات للمساهمة المؤثرة في اقتصاد الوطن.

وفي نهاية اللقاء قدم المسملي باسم رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية الشكر الجزيل لإدارة مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي نظير مساهمتها في إنجاح وتمويل برامج الجمعية والتطلع لمزيد من التعاون فيما يعود بالنفع للمجتمع وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في القطاع غير الربحي.

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جمعية الأسر المنتجة بمنطقة جازان تستقبل وفدًا من مؤسسة الراجحي الخيرية
سبق

استقبلت جمعية الأسر المنتجة بمنطقة جازان، مساء أمس الأربعاء، وفداً من مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية يتقدمهم الدكتور خالد بن عبدالرحمن سليمان الراجحي، في إطار تعزيز التعاون المشترك بين الجمعية والمؤسسة لخدمة الفئة المستهدفة بالخدمات المقدمة.

وتفصيلاً، كان في استقبال وفد المؤسسة، بمقر الجمعية أعضاء مجلس إدارة الجمعية يتقدمهم محمد بن علي مسملي المشرف العام بالجمعية، وعضو مجلس الإدارة موسى بن محمد حكمي المشرف المالي.

وفي بداية اللقاء رحب المسملي باسم رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية بالوفد الذي يزور المنطقة أخيرًا، ثم قُدم عرض مرئي يتضمن أعمال الجمعية وأبرز إنجازاتها منذ التأسيس إلى عام 2020م.

واطلع الوفد خلال زيارته على تقرير مبادرة (أكاديمي) وهو برنامج يُعنى بتأهيل منسوبي الجهات الخيرية من خلال منحهم منحًا دراسية للالتحاق ببرنامج الماجستير في إدارة الأعمال والذي يهدف إلى صناعة رواد للأعمال الخيرية وتزويد منسوبي الجمعيات الخيرية بالحصيلة المعرفية والعلمية اللازمة لتطوير بيئة العمل الخيري، وزيادة مهارات التفكير النقدي، وابتكار الحلول الواقعية، ولإجراء بحوث علمية تتعلق بالمشكلات المجتمعية القائمة، والتعرف على نخبة من الطلاب المستفيدين المشاركين في البرنامج.

وجرى خلال الزيارة استعراض أبرز المشروعات الاستثمارية في الجمعية "كمشروع وقف الريادة الاستثماري" والذي يعد المشروع الاستثماري الأول للجمعية، و"مشروع الرداء للزي الموحد"، و"مشروع إثمار المطبخ الإنتاجي" وهي مشروعات تهدف لتأمين مصادر دخل للأسر المنتجة واستدامة مالية للجمعية وبرامجها، ولتغطية جزء من نفقات البرامج الموجهة للأسر المنتجة وتوسيع خدمات الجمعية، وتقديم مبادرات وبرامج هادفة للمستفيدين منها، وتأمين وظائف لعددٍ من أبناء الأسر المنتجة لزيادة دخلهم وتحسين الصورة الذهنية للمجتمع حول منتجات الأسر المنتجة.

عقب ذلك، ألقى الدكتور خالد بن عبدالرحمن بن سليمان الراجحي كلمة أشار فيها إلى جهود الجمعية النوعية وما تقدمه من مشروعات تنموية تحقق خدمة الأسر المنتجة ببرامج ذات أثر مستدام، وتُسهم في تطوير منظومة العمل الخيري بالمنطقة من خلال تأهيل قيادات قادرة على الوصول بتنمية المجتمعات للمساهمة المؤثرة في اقتصاد الوطن.

وفي نهاية اللقاء قدم المسملي باسم رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية الشكر الجزيل لإدارة مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي نظير مساهمتها في إنجاح وتمويل برامج الجمعية والتطلع لمزيد من التعاون فيما يعود بالنفع للمجتمع وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في القطاع غير الربحي.

03 ديسمبر 2020 - 18 ربيع الآخر 1442
09:46 PM

جمعية الأسر المنتجة بمنطقة جازان تستقبل وفدًا من مؤسسة الراجحي الخيرية

في إطار تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين لخدمة الفئة المستهدفة بالخدمات

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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استقبلت جمعية الأسر المنتجة بمنطقة جازان، مساء أمس الأربعاء، وفداً من مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية يتقدمهم الدكتور خالد بن عبدالرحمن سليمان الراجحي، في إطار تعزيز التعاون المشترك بين الجمعية والمؤسسة لخدمة الفئة المستهدفة بالخدمات المقدمة.

وتفصيلاً، كان في استقبال وفد المؤسسة، بمقر الجمعية أعضاء مجلس إدارة الجمعية يتقدمهم محمد بن علي مسملي المشرف العام بالجمعية، وعضو مجلس الإدارة موسى بن محمد حكمي المشرف المالي.

وفي بداية اللقاء رحب المسملي باسم رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية بالوفد الذي يزور المنطقة أخيرًا، ثم قُدم عرض مرئي يتضمن أعمال الجمعية وأبرز إنجازاتها منذ التأسيس إلى عام 2020م.

واطلع الوفد خلال زيارته على تقرير مبادرة (أكاديمي) وهو برنامج يُعنى بتأهيل منسوبي الجهات الخيرية من خلال منحهم منحًا دراسية للالتحاق ببرنامج الماجستير في إدارة الأعمال والذي يهدف إلى صناعة رواد للأعمال الخيرية وتزويد منسوبي الجمعيات الخيرية بالحصيلة المعرفية والعلمية اللازمة لتطوير بيئة العمل الخيري، وزيادة مهارات التفكير النقدي، وابتكار الحلول الواقعية، ولإجراء بحوث علمية تتعلق بالمشكلات المجتمعية القائمة، والتعرف على نخبة من الطلاب المستفيدين المشاركين في البرنامج.

وجرى خلال الزيارة استعراض أبرز المشروعات الاستثمارية في الجمعية "كمشروع وقف الريادة الاستثماري" والذي يعد المشروع الاستثماري الأول للجمعية، و"مشروع الرداء للزي الموحد"، و"مشروع إثمار المطبخ الإنتاجي" وهي مشروعات تهدف لتأمين مصادر دخل للأسر المنتجة واستدامة مالية للجمعية وبرامجها، ولتغطية جزء من نفقات البرامج الموجهة للأسر المنتجة وتوسيع خدمات الجمعية، وتقديم مبادرات وبرامج هادفة للمستفيدين منها، وتأمين وظائف لعددٍ من أبناء الأسر المنتجة لزيادة دخلهم وتحسين الصورة الذهنية للمجتمع حول منتجات الأسر المنتجة.

عقب ذلك، ألقى الدكتور خالد بن عبدالرحمن بن سليمان الراجحي كلمة أشار فيها إلى جهود الجمعية النوعية وما تقدمه من مشروعات تنموية تحقق خدمة الأسر المنتجة ببرامج ذات أثر مستدام، وتُسهم في تطوير منظومة العمل الخيري بالمنطقة من خلال تأهيل قيادات قادرة على الوصول بتنمية المجتمعات للمساهمة المؤثرة في اقتصاد الوطن.

وفي نهاية اللقاء قدم المسملي باسم رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية الشكر الجزيل لإدارة مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي نظير مساهمتها في إنجاح وتمويل برامج الجمعية والتطلع لمزيد من التعاون فيما يعود بالنفع للمجتمع وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في القطاع غير الربحي.

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