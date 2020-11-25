النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 28 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 38 خلال الـ24 ساعة الماضية

أمير الرياض بالنيابة يرعى توقيع اتفاقية لطرح 500 وظيفة لذوي الإعاقة

أبرمت بين الموارد البشرية ومؤسسة التدريب التقني و"سعي" الوقفية

رعى الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة، في مكتبه بقصر الحكم اليوم، توقيع اتفاقية لطرح أكثر من 500 وظيفة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وتهدف اتفاقية الشراكة التي وقّعت بين كل من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ومؤسسة سعي الوقفية، بحضور شركات عدة؛ إلى تدريب وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة المسجلين لدى الوزارة عن طريق إلحاقهم في العديد من البرامج التدريبية التي سيتم تقديمها من خلال مؤسسة سعي الوقفية؛ بهدف إحالة الأشخاص ذوي الإعاقة من فئات مستحقة للرعاية، إلى فئات تسهم في تنمية المجتمع وتساعد في تحقيق رؤية المملكة 2030.

ونوّه الأمير محمد بهذه الاتفاقية التي تهدف إلى خدمة هذه الفئة الغالية، وتعزيز دورهم في المجتمع.

ووقّع الاتفاقية مديرة إدارة التأهيل المهني بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ابتسام العمري، ومدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض عبدالرحمن المقبل، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة سعي الوقفية لتأهيل وتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة مرزوق العتيبي.

كما كرّم شركاء النجاح لمؤسسة "سعي" في توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، ثم تسلّم هدية تذكارية من رئيس مجلس إدارة مؤسسة "سعي" الوقفية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أمير الرياض بالنيابة يرعى توقيع اتفاقية لطرح 500 وظيفة لذوي الإعاقة
سبق

رعى الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة، في مكتبه بقصر الحكم اليوم، توقيع اتفاقية لطرح أكثر من 500 وظيفة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وتهدف اتفاقية الشراكة التي وقّعت بين كل من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ومؤسسة سعي الوقفية، بحضور شركات عدة؛ إلى تدريب وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة المسجلين لدى الوزارة عن طريق إلحاقهم في العديد من البرامج التدريبية التي سيتم تقديمها من خلال مؤسسة سعي الوقفية؛ بهدف إحالة الأشخاص ذوي الإعاقة من فئات مستحقة للرعاية، إلى فئات تسهم في تنمية المجتمع وتساعد في تحقيق رؤية المملكة 2030.

ونوّه الأمير محمد بهذه الاتفاقية التي تهدف إلى خدمة هذه الفئة الغالية، وتعزيز دورهم في المجتمع.

ووقّع الاتفاقية مديرة إدارة التأهيل المهني بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ابتسام العمري، ومدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض عبدالرحمن المقبل، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة سعي الوقفية لتأهيل وتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة مرزوق العتيبي.

كما كرّم شركاء النجاح لمؤسسة "سعي" في توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، ثم تسلّم هدية تذكارية من رئيس مجلس إدارة مؤسسة "سعي" الوقفية.

25 نوفمبر 2021 - 20 ربيع الآخر 1443
03:33 PM

أمير الرياض بالنيابة يرعى توقيع اتفاقية لطرح 500 وظيفة لذوي الإعاقة

أبرمت بين الموارد البشرية ومؤسسة التدريب التقني و"سعي" الوقفية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
129

رعى الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة، في مكتبه بقصر الحكم اليوم، توقيع اتفاقية لطرح أكثر من 500 وظيفة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وتهدف اتفاقية الشراكة التي وقّعت بين كل من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ومؤسسة سعي الوقفية، بحضور شركات عدة؛ إلى تدريب وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة المسجلين لدى الوزارة عن طريق إلحاقهم في العديد من البرامج التدريبية التي سيتم تقديمها من خلال مؤسسة سعي الوقفية؛ بهدف إحالة الأشخاص ذوي الإعاقة من فئات مستحقة للرعاية، إلى فئات تسهم في تنمية المجتمع وتساعد في تحقيق رؤية المملكة 2030.

ونوّه الأمير محمد بهذه الاتفاقية التي تهدف إلى خدمة هذه الفئة الغالية، وتعزيز دورهم في المجتمع.

ووقّع الاتفاقية مديرة إدارة التأهيل المهني بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ابتسام العمري، ومدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض عبدالرحمن المقبل، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة سعي الوقفية لتأهيل وتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة مرزوق العتيبي.

كما كرّم شركاء النجاح لمؤسسة "سعي" في توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، ثم تسلّم هدية تذكارية من رئيس مجلس إدارة مؤسسة "سعي" الوقفية.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,846
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,356
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,239
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,278

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الموهوبون والطريق الأسهل للشهرة!!

الموهوبون والطريق الأسهل للشهرة!!

ماجد الحربي
أسود وغزلان في شوارع الرياض!!

أسود وغزلان في شوارع الرياض!!

بندر مغرم الشهري
العلاج من خلال الرياضة

العلاج من خلال الرياضة

عبدالرحمن المرشد
أوكساچون"... درة الصناعة في العصر الحديث

أوكساچون"... درة الصناعة في العصر الحديث

علي آل شرمة
اعتبر زميلتك في العمل أختك

اعتبر زميلتك في العمل أختك

حسن آل عمير
الرفض بمنطق

الرفض بمنطق

مها الجبر
إجازة مطولة.. وماذا بعد؟

إجازة مطولة.. وماذا بعد؟

ماجد الحربي
ريادة سعودية في الاهتمام بقضايا البيئة

ريادة سعودية في الاهتمام بقضايا البيئة

ماجد آل حسنه
الحكمة في زمن الذكاء الاصطناعي

الحكمة في زمن الذكاء الاصطناعي

عبدالغني الشيخ
مواعيد المستشفيات وكبار السن.. حلول بديلة؟

مواعيد المستشفيات وكبار السن.. حلول بديلة؟

عبدالرحمن المرشد
العقول الشابة وبناء الوطن

العقول الشابة وبناء الوطن

عبدالمحسن الحارثي
(اسمي "لبنان العربي" ولا أريد أن أموت)

(اسمي "لبنان العربي" ولا أريد أن أموت)

سلمان بن حسين الحربي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة