أمير الرياض بالنيابة يرعى توقيع اتفاقية لطرح 500 وظيفة لذوي الإعاقة

أبرمت بين الموارد البشرية ومؤسسة التدريب التقني و"سعي" الوقفية

رعى الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة، في مكتبه بقصر الحكم اليوم، توقيع اتفاقية لطرح أكثر من 500 وظيفة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وتهدف اتفاقية الشراكة التي وقّعت بين كل من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ومؤسسة سعي الوقفية، بحضور شركات عدة؛ إلى تدريب وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة المسجلين لدى الوزارة عن طريق إلحاقهم في العديد من البرامج التدريبية التي سيتم تقديمها من خلال مؤسسة سعي الوقفية؛ بهدف إحالة الأشخاص ذوي الإعاقة من فئات مستحقة للرعاية، إلى فئات تسهم في تنمية المجتمع وتساعد في تحقيق رؤية المملكة 2030.

ونوّه الأمير محمد بهذه الاتفاقية التي تهدف إلى خدمة هذه الفئة الغالية، وتعزيز دورهم في المجتمع.

ووقّع الاتفاقية مديرة إدارة التأهيل المهني بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ابتسام العمري، ومدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض عبدالرحمن المقبل، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة سعي الوقفية لتأهيل وتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة مرزوق العتيبي.

كما كرّم شركاء النجاح لمؤسسة "سعي" في توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، ثم تسلّم هدية تذكارية من رئيس مجلس إدارة مؤسسة "سعي" الوقفية.