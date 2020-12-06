متحدث "الصحة": المملكة من أوائل الدول التي ستحصل على اللقاح.. الإعلان قريباً عن آلية التسجيل
قال: السعودية تمكنت من إجراء تعاقدات مهمة جداً مع شركات مطورة للقاح فيروس #كورونا
أكد متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن المملكة من أوائل الدول التي ستحصل على لقاح #كورونا، كاشفاً أن السعودية تمكنت من إجراء تعاقدات مهمة جداً مع شركات مطورة للقاح فيروس #كورونا.
وأضاف: سيتم الإعلان قريباً عن آلية التسجيل لأخذ لقاح #كورونا.. وحريصون على التأكد من مأمونية اللقاح.
وقال خلال الإيجاز الصحفي المشترك حول مستجدات فيروس #كورونا في المملكة: بحمد الله أصبحت المملكة من ضمن الدول التي تسجل تحسناً وانخفاضاً في مستوى الانتشار والإصابات بفيروس كورونا، ونوصي الجميع بالتقيد بالإجراءات الاحترازية، وبمشيئة الله سنلحظ التأثيرات الإيجابية.
متحدث "الصحة": المملكة من أوائل الدول التي ستحصل على اللقاح.. الإعلان قريباً عن آلية التسجيل
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2020-12-06
أكد متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن المملكة من أوائل الدول التي ستحصل على لقاح #كورونا، كاشفاً أن السعودية تمكنت من إجراء تعاقدات مهمة جداً مع شركات مطورة للقاح فيروس #كورونا.
وأضاف: سيتم الإعلان قريباً عن آلية التسجيل لأخذ لقاح #كورونا.. وحريصون على التأكد من مأمونية اللقاح.
وقال خلال الإيجاز الصحفي المشترك حول مستجدات فيروس #كورونا في المملكة: بحمد الله أصبحت المملكة من ضمن الدول التي تسجل تحسناً وانخفاضاً في مستوى الانتشار والإصابات بفيروس كورونا، ونوصي الجميع بالتقيد بالإجراءات الاحترازية، وبمشيئة الله سنلحظ التأثيرات الإيجابية.
06 ديسمبر 2020 - 21 ربيع الآخر 1442
04:11 PM
متحدث "الصحة": المملكة من أوائل الدول التي ستحصل على اللقاح.. الإعلان قريباً عن آلية التسجيل
قال: السعودية تمكنت من إجراء تعاقدات مهمة جداً مع شركات مطورة للقاح فيروس #كورونا
أكد متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن المملكة من أوائل الدول التي ستحصل على لقاح #كورونا، كاشفاً أن السعودية تمكنت من إجراء تعاقدات مهمة جداً مع شركات مطورة للقاح فيروس #كورونا.
وأضاف: سيتم الإعلان قريباً عن آلية التسجيل لأخذ لقاح #كورونا.. وحريصون على التأكد من مأمونية اللقاح.
وقال خلال الإيجاز الصحفي المشترك حول مستجدات فيروس #كورونا في المملكة: بحمد الله أصبحت المملكة من ضمن الدول التي تسجل تحسناً وانخفاضاً في مستوى الانتشار والإصابات بفيروس كورونا، ونوصي الجميع بالتقيد بالإجراءات الاحترازية، وبمشيئة الله سنلحظ التأثيرات الإيجابية.