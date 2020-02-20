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شاهد.. الثلوج تتساقط على جبال اللوز بنيوم للمرة الثانية هذا العام

المشاهد الجمالية في المكان اجتذبت الأهالي رغم برودة الطقس

شهدت مرتفعات جبال اللوز بنيوم أمس، هطول أمطار خفيفة مع تساقط خفيف للثلوج للمرة الثانية هذا العام.

وظهرت المشاهد الجمالية في المكان؛ مما اجتذب الأهالي رغم برودة الطقس.

جبال اللوز تساقط خفيف للثلوج

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. الثلوج تتساقط على جبال اللوز بنيوم للمرة الثانية هذا العام
سبق

شهدت مرتفعات جبال اللوز بنيوم أمس، هطول أمطار خفيفة مع تساقط خفيف للثلوج للمرة الثانية هذا العام.

وظهرت المشاهد الجمالية في المكان؛ مما اجتذب الأهالي رغم برودة الطقس.

20 فبراير 2020 - 26 جمادى الآخر 1441
02:03 PM

شاهد.. الثلوج تتساقط على جبال اللوز بنيوم للمرة الثانية هذا العام

المشاهد الجمالية في المكان اجتذبت الأهالي رغم برودة الطقس

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - تبوك
3
5,271

شهدت مرتفعات جبال اللوز بنيوم أمس، هطول أمطار خفيفة مع تساقط خفيف للثلوج للمرة الثانية هذا العام.

وظهرت المشاهد الجمالية في المكان؛ مما اجتذب الأهالي رغم برودة الطقس.

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