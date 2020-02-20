وظهرت المشاهد الجمالية في المكان؛ مما اجتذب الأهالي رغم برودة الطقس.

شهدت مرتفعات جبال اللوز بنيوم أمس، هطول أمطار خفيفة مع تساقط خفيف للثلوج للمرة الثانية هذا العام.

شاهد.. الثلوج تتساقط على جبال اللوز بنيوم للمرة الثانية هذا العام وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-02-20 شهدت مرتفعات جبال اللوز بنيوم أمس، هطول أمطار خفيفة مع تساقط خفيف للثلوج للمرة الثانية هذا العام. وظهرت المشاهد الجمالية في المكان؛ مما اجتذب الأهالي رغم برودة الطقس.

20 فبراير 2020 - 26 جمادى الآخر 1441 02:03 PM

شاهد.. الثلوج تتساقط على جبال اللوز بنيوم للمرة الثانية هذا العام المشاهد الجمالية في المكان اجتذبت الأهالي رغم برودة الطقس





A A A





9 مشاركة

شهدت مرتفعات جبال اللوز بنيوم أمس، هطول أمطار خفيفة مع تساقط خفيف للثلوج للمرة الثانية هذا العام.

وظهرت المشاهد الجمالية في المكان؛ مما اجتذب الأهالي رغم برودة الطقس.