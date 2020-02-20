شاهد.. الثلوج تتساقط على جبال اللوز بنيوم للمرة الثانية هذا العام

شهدت مرتفعات جبال اللوز بنيوم أمس، هطول أمطار خفيفة مع تساقط خفيف للثلوج للمرة الثانية هذا العام.
وظهرت المشاهد الجمالية في المكان؛ مما اجتذب الأهالي رغم برودة الطقس.
شهدت مرتفعات جبال اللوز بنيوم أمس، هطول أمطار خفيفة مع تساقط خفيف للثلوج للمرة الثانية هذا العام.
وظهرت المشاهد الجمالية في المكان؛ مما اجتذب الأهالي رغم برودة الطقس.جبال اللوز تساقط خفيف للثلوج
شهدت مرتفعات جبال اللوز بنيوم أمس، هطول أمطار خفيفة مع تساقط خفيف للثلوج للمرة الثانية هذا العام.
وظهرت المشاهد الجمالية في المكان؛ مما اجتذب الأهالي رغم برودة الطقس.
شهدت مرتفعات جبال اللوز بنيوم أمس، هطول أمطار خفيفة مع تساقط خفيف للثلوج للمرة الثانية هذا العام.
وظهرت المشاهد الجمالية في المكان؛ مما اجتذب الأهالي رغم برودة الطقس.