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جدل براءات الاختراع.. "ماكرون" يدعو أمريكا إلى إلغاء القيود عن لقاحات "كورونا"

طالب الدول الغنية بإتاحة الأمصال للأخرى الأقل نمواً

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم (السبت) الولايات المتحدة الأمريكية إلى إلغاء القيود المفروضة على صادرات لقاحات "كوفيد – 19" ومكونات اللقاحات،

وذكر "ماكرون" في مؤتمر صحافي على هامش قمة الاتحاد الأوروبي في البرتغال، أن على الدول الغنية أن تتيح لقاحاتها أمام أقل الدول نمواً، وفقاً لـ"رويترز".

وانضم الرئيس الفرنسي إلى الزعماء المؤيدين لإلغاء براءات اختراع لقاحات "كوفيد – 19".

وأثارت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن نقاشاً الأسبوع الحالي بشأن التخلي عن براءات الاختراع وسط انتقاد لبطء طرح اللقاحات في الدول الفقيرة، ومن شأن التخلي عن براءات الاختراع أن يخفض التكاليف ويسمح لهم بإنتاج لقاحاتهم الخاصة.

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جدل براءات الاختراع.. "ماكرون" يدعو أمريكا إلى إلغاء القيود عن لقاحات "كورونا"
سبق

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم (السبت) الولايات المتحدة الأمريكية إلى إلغاء القيود المفروضة على صادرات لقاحات "كوفيد – 19" ومكونات اللقاحات،

وذكر "ماكرون" في مؤتمر صحافي على هامش قمة الاتحاد الأوروبي في البرتغال، أن على الدول الغنية أن تتيح لقاحاتها أمام أقل الدول نمواً، وفقاً لـ"رويترز".

وانضم الرئيس الفرنسي إلى الزعماء المؤيدين لإلغاء براءات اختراع لقاحات "كوفيد – 19".

وأثارت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن نقاشاً الأسبوع الحالي بشأن التخلي عن براءات الاختراع وسط انتقاد لبطء طرح اللقاحات في الدول الفقيرة، ومن شأن التخلي عن براءات الاختراع أن يخفض التكاليف ويسمح لهم بإنتاج لقاحاتهم الخاصة.

08 مايو 2021 - 26 رمضان 1442
05:56 PM

جدل براءات الاختراع.. "ماكرون" يدعو أمريكا إلى إلغاء القيود عن لقاحات "كورونا"

طالب الدول الغنية بإتاحة الأمصال للأخرى الأقل نمواً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم (السبت) الولايات المتحدة الأمريكية إلى إلغاء القيود المفروضة على صادرات لقاحات "كوفيد – 19" ومكونات اللقاحات،

وذكر "ماكرون" في مؤتمر صحافي على هامش قمة الاتحاد الأوروبي في البرتغال، أن على الدول الغنية أن تتيح لقاحاتها أمام أقل الدول نمواً، وفقاً لـ"رويترز".

وانضم الرئيس الفرنسي إلى الزعماء المؤيدين لإلغاء براءات اختراع لقاحات "كوفيد – 19".

وأثارت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن نقاشاً الأسبوع الحالي بشأن التخلي عن براءات الاختراع وسط انتقاد لبطء طرح اللقاحات في الدول الفقيرة، ومن شأن التخلي عن براءات الاختراع أن يخفض التكاليف ويسمح لهم بإنتاج لقاحاتهم الخاصة.

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