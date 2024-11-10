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بالتعاون مع جمعية السكري الخيرية.. "ديابيتكا كلينك" تطلق "مبادرة تخطيط القلب" لمصابي السكري

مساهمة في رفع الوعي المجتمعي تجاه المرض:

انطلاقًا من المسؤولية الاجتماعية، أطلقت "ديابيتكا كلينك"، بالتعاون مع جمعية السكري السعودية الخيرية، مبادرة تخطيط القلب لكبار السن المصابين بالسكري، طيلة شهر نوفمبر الحالي، والذي يصادف شهر التوعية بمرض السكري.

وفتحت "ديابيتكا كلينك" أبوابها لعمل فحوص تخطيط القلب لجميع كبار السن- فوق الخمسة وخمسين عامًا- المصابين بالسكري في مدينة الرياض، مساهمة في التوعية من مضاعفات السكري على القلب، بإشراف كادر متخصص بالأمراض المزمنة والسكري، وتستمر تلك المبادرة حتى نهاية شهر ديسمبر.

وبينما يتزايد عدد المصابين بأمراض القلب بشكل سريع في المملكة العربية السعودية؛ يتزايد عدد المصابين بالأمراض المزمنة - ولاسيما السكري- حيث تشير الإحصائيات المحلية إلى أن 60 ‎%‎ من مرضى القلب مصابون بالسكري.

وتشير الإحصاءات عالميًا إلى أن 1 من كل 2 من مصابي السكري النوع الثاني متوقع أن يخسر حياته بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية، بينما تشير الإحصائيات خلال العامين الماضيين 2018-2020 في المملكة إلى أن متوسط عمر الإصابة بأمراض القلب 56 عامًا، وهو السن الأقل بعشر سنوات عن المستوى العالمي.

ويعد تخطيط القلب الكهربائي أحد الوسائل المهمة للكشف المبكر عن أي اختلال في عمل القلب، حيث يساعد على تحديد سبب ألم الصدر، وتقييم المشاكل المُتعلّقة بالقلب، مثل التعب الشديد، وضيق التنفس، والدوخة، والإغماء، وتقييم الإصابة بعدم انتظام ضربات القلب، وتحديد مدى كفاءة عمل منظّم ضربات القلب، كما يُسهم تخطيط القلب في الكشف عن الإصابة بأمراض القلب التاجية والكشف عن اعتلال عضلة القلب، والتي تتمثل بزيادة سمك أو تضخم جدران القلب.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالتعاون مع جمعية السكري الخيرية.. "ديابيتكا كلينك" تطلق "مبادرة تخطيط القلب" لمصابي السكري
سبق

انطلاقًا من المسؤولية الاجتماعية، أطلقت "ديابيتكا كلينك"، بالتعاون مع جمعية السكري السعودية الخيرية، مبادرة تخطيط القلب لكبار السن المصابين بالسكري، طيلة شهر نوفمبر الحالي، والذي يصادف شهر التوعية بمرض السكري.

وفتحت "ديابيتكا كلينك" أبوابها لعمل فحوص تخطيط القلب لجميع كبار السن- فوق الخمسة وخمسين عامًا- المصابين بالسكري في مدينة الرياض، مساهمة في التوعية من مضاعفات السكري على القلب، بإشراف كادر متخصص بالأمراض المزمنة والسكري، وتستمر تلك المبادرة حتى نهاية شهر ديسمبر.

وبينما يتزايد عدد المصابين بأمراض القلب بشكل سريع في المملكة العربية السعودية؛ يتزايد عدد المصابين بالأمراض المزمنة - ولاسيما السكري- حيث تشير الإحصائيات المحلية إلى أن 60 ‎%‎ من مرضى القلب مصابون بالسكري.

وتشير الإحصاءات عالميًا إلى أن 1 من كل 2 من مصابي السكري النوع الثاني متوقع أن يخسر حياته بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية، بينما تشير الإحصائيات خلال العامين الماضيين 2018-2020 في المملكة إلى أن متوسط عمر الإصابة بأمراض القلب 56 عامًا، وهو السن الأقل بعشر سنوات عن المستوى العالمي.

ويعد تخطيط القلب الكهربائي أحد الوسائل المهمة للكشف المبكر عن أي اختلال في عمل القلب، حيث يساعد على تحديد سبب ألم الصدر، وتقييم المشاكل المُتعلّقة بالقلب، مثل التعب الشديد، وضيق التنفس، والدوخة، والإغماء، وتقييم الإصابة بعدم انتظام ضربات القلب، وتحديد مدى كفاءة عمل منظّم ضربات القلب، كما يُسهم تخطيط القلب في الكشف عن الإصابة بأمراض القلب التاجية والكشف عن اعتلال عضلة القلب، والتي تتمثل بزيادة سمك أو تضخم جدران القلب.

09 نوفمبر 2020 - 23 ربيع الأول 1442
10:48 PM

بالتعاون مع جمعية السكري الخيرية.. "ديابيتكا كلينك" تطلق "مبادرة تخطيط القلب" لمصابي السكري

مساهمة في رفع الوعي المجتمعي تجاه المرض:

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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انطلاقًا من المسؤولية الاجتماعية، أطلقت "ديابيتكا كلينك"، بالتعاون مع جمعية السكري السعودية الخيرية، مبادرة تخطيط القلب لكبار السن المصابين بالسكري، طيلة شهر نوفمبر الحالي، والذي يصادف شهر التوعية بمرض السكري.

وفتحت "ديابيتكا كلينك" أبوابها لعمل فحوص تخطيط القلب لجميع كبار السن- فوق الخمسة وخمسين عامًا- المصابين بالسكري في مدينة الرياض، مساهمة في التوعية من مضاعفات السكري على القلب، بإشراف كادر متخصص بالأمراض المزمنة والسكري، وتستمر تلك المبادرة حتى نهاية شهر ديسمبر.

وبينما يتزايد عدد المصابين بأمراض القلب بشكل سريع في المملكة العربية السعودية؛ يتزايد عدد المصابين بالأمراض المزمنة - ولاسيما السكري- حيث تشير الإحصائيات المحلية إلى أن 60 ‎%‎ من مرضى القلب مصابون بالسكري.

وتشير الإحصاءات عالميًا إلى أن 1 من كل 2 من مصابي السكري النوع الثاني متوقع أن يخسر حياته بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية، بينما تشير الإحصائيات خلال العامين الماضيين 2018-2020 في المملكة إلى أن متوسط عمر الإصابة بأمراض القلب 56 عامًا، وهو السن الأقل بعشر سنوات عن المستوى العالمي.

ويعد تخطيط القلب الكهربائي أحد الوسائل المهمة للكشف المبكر عن أي اختلال في عمل القلب، حيث يساعد على تحديد سبب ألم الصدر، وتقييم المشاكل المُتعلّقة بالقلب، مثل التعب الشديد، وضيق التنفس، والدوخة، والإغماء، وتقييم الإصابة بعدم انتظام ضربات القلب، وتحديد مدى كفاءة عمل منظّم ضربات القلب، كما يُسهم تخطيط القلب في الكشف عن الإصابة بأمراض القلب التاجية والكشف عن اعتلال عضلة القلب، والتي تتمثل بزيادة سمك أو تضخم جدران القلب.

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