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صاعقة رعدية تقتل 61 رأسًا من الضأن بـ"صلبة بارق"

"الدفاع المدني" باشر الحادث.. و"البلدية" قامت بطمرها

تسببت صاعقة رعدية عصر أمس في مقتل 61 رأسًا من الضأن بقرية الصلبة جنوب محافظة بارق.

وتفصيلاً، ضربت صاعقة رعدية، تزامنت مع هطول أمطار غزيرة على قرية الصلبة جنوب بارق، قطيعًا من الضأن؛ ما أدى إلى نفوق 61 رأسًا منها، وفوجئ بالأمر مالكها، وهو مواطن في العقد السادس من العمر؛ فقام بإبلاغ الجهات المختصة التي باشرت الحادث.

وأوضح أحمد بن عوض البارقي، رئيس بلدية بارق، لـ"سبق": تم مباشرة الحادث فور تلقي البلاغ، ونقل القطيع، ومن ثم طمره بمرمى البلدية بالطرق الفنية المتبعة في مثل هذه الحالات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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صاعقة رعدية تقتل 61 رأسًا من الضأن بـ"صلبة بارق"
سبق

تسببت صاعقة رعدية عصر أمس في مقتل 61 رأسًا من الضأن بقرية الصلبة جنوب محافظة بارق.

وتفصيلاً، ضربت صاعقة رعدية، تزامنت مع هطول أمطار غزيرة على قرية الصلبة جنوب بارق، قطيعًا من الضأن؛ ما أدى إلى نفوق 61 رأسًا منها، وفوجئ بالأمر مالكها، وهو مواطن في العقد السادس من العمر؛ فقام بإبلاغ الجهات المختصة التي باشرت الحادث.

وأوضح أحمد بن عوض البارقي، رئيس بلدية بارق، لـ"سبق": تم مباشرة الحادث فور تلقي البلاغ، ونقل القطيع، ومن ثم طمره بمرمى البلدية بالطرق الفنية المتبعة في مثل هذه الحالات.

24 أغسطس 2019 - 23 ذو الحجة 1440
10:55 PM

صاعقة رعدية تقتل 61 رأسًا من الضأن بـ"صلبة بارق"

"الدفاع المدني" باشر الحادث.. و"البلدية" قامت بطمرها

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محمد طيران - عسير
15
10,086

تسببت صاعقة رعدية عصر أمس في مقتل 61 رأسًا من الضأن بقرية الصلبة جنوب محافظة بارق.

وتفصيلاً، ضربت صاعقة رعدية، تزامنت مع هطول أمطار غزيرة على قرية الصلبة جنوب بارق، قطيعًا من الضأن؛ ما أدى إلى نفوق 61 رأسًا منها، وفوجئ بالأمر مالكها، وهو مواطن في العقد السادس من العمر؛ فقام بإبلاغ الجهات المختصة التي باشرت الحادث.

وأوضح أحمد بن عوض البارقي، رئيس بلدية بارق، لـ"سبق": تم مباشرة الحادث فور تلقي البلاغ، ونقل القطيع، ومن ثم طمره بمرمى البلدية بالطرق الفنية المتبعة في مثل هذه الحالات.

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