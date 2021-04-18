"الجبير" يستقبل المبعوث البريطاني للخليج العربي ويستعرض العلاقات التاريخية

ناقش الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في مقر الوزارة بالرياض اليوم، المبعوث الخاص لرئيس الوزراء البريطاني لمنطقة الخليج العربي إدوارد ليستر.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها، بالإضافة إلى مناقشة الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.