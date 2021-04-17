اليوم.. عودة الاضطرابات الجوية بقوة وتوقعات بأمطار رعدية غزيرة

مصحوبة بسحب رعدية قوية وعواصف رملية محتملة وتدني مدى الرؤية

من المتوقع أن يتجدّد تأثر أجزاء واسعة من المملكة اليوم السبت، باضطرابات جوية قوية ناتجة عن تأثر المنطقة بحالة من عدم الاستقرار الجوي، تتسم بالقوة والشمولية.

وتتجدّد الأمطار الرعدية الغزيرة في عديد من مناطق المملكة يوم السبت، حيث يشير آخر التوقعات إلى أن نشوء أحوال جوية غير مستقرة مُجدداً يوم السبت، تكون قوية ومُترافقة بالأمطار الرعدية الغزيرة وزخات البَرَد على مرتفعات: جازان وعسير والباحة والطائف، إضافة إلى أجزاءٍ من منطقتَي حائل والقصيم، تكون غزيرة ومترافقة بزخات من البَرَد المتراكمة أحياناً، كما تترافق هذه السحب بنشاط للرياح الهابطة التي قد تتشكّل على أثرها موجات غبارية في بعض المناطق وفق "طقس العرب".

وتمتد الأحوال الجوية غير المستقرة وما سيرافقها من سحب رعدية ممطرة لتشمل كُل من حفر الباطن والرياض ومنطقة المدينة المنوّرة ومدينة مكة المكرّمة ومدينة جدة، ولكن ضعيفة إلى متوسطة.

ويتمركز مرتفع جوي فوق مياه بحر العرب مع نهاية الأسبوع ويبتعد عن الجزيرة العربية مفسحاً المجال لمنخفض البحر الأحمر للامتداد نحو وسط السعودية بالتزامن مع اندفاع كميات كبيرة من الرطوبة المدارية نحو الجزيرة العربية، ووجود بقايا كتلة هوائية باردة في شمال المملكة.