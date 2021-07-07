"الصحة العالمية" تحذّر من الإسراع في رفع إغلاق "كورونا" وخفض التطعيم

"رايان" دعا كل دولة إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة لها

حذّرت منظمة الصحة العالمية، اليوم (الأربعاء)، من أن الإسراع في رفع الإغلاق وانخفاض معدلات التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، سيشكل خليطًا سامًّا يهدد العالم.

ودعا رئيس برنامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية مايكل رايان، كل دولة إلى اتخاذ قراراتها الخاصة بشأن الإجراءات التي يجب أن تتبنّاها ضد "كوفيد-19" ورفع القيود؛ وفقًا لـ"رويترز".

وشدّد "رايان" على أن هذا وقت توخّي الحذر الشديد.