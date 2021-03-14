شاهد .. "شاحنة" تسير بحمولة ثقيلة والشرر يتطاير من أسفلها بطريق الشرائع

بدون لوحات.. وصوتها أربك السائرين وتحاشوا السير خلفها

أربكت شاحنة قبل قليل مرتادي طريق الشرائع باتجاه السيل، الذين تحاشوا السير خلفها بسبب حمولتها الثقيلة، والصوت المنبعث من أسفلها، الذي صاحبه تطاير للشرر على طول الطريق.



"سبق" حصلت على مقطع فيديو، يُظهر خط سير الشاحنة على الطريق بدون لوحات خلفية، والشرر يتطاير منها. ورغم خطورة الحمولة إلا أنها لم تكن مؤمَّنة أو مربوطة احترازيًّا في حال تعرضت الشاحنة للوقوف المفاجئ، أو الانحراف؛ ما قد يتسبب بأضرار أكبر.