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"الصحة": تسجيل 878 حالات إصابة بكورونا.. وتعافي 578 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الصحة": نرصد ارتفاعًا مستمرًا في الحالات النشطة والحرجة

أكدت على ضرورة تعاون الجميع والالتزام بالإجراءات الاحترازية

أكدت الصحة أن الحالات النشطة والحرجة لفيروس كورونا لاتزال مستمرة في الارتفاع، حاثةً الجميع على التعاون والالتزام بالإجراءات الاحترازية وتطبيق التباعد الاجتماعي للحد بإذن الله من انتشار فيروس كورونا.

وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية، تضمنت تسجيل (878) حالة مؤكدة وتعافي (578) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (8113) حالة، منها (914) حالة حرجة.
وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (397636) حالة، وبلغ عدد حالات التعافي (382776) حالة .

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد(10)حالات، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (6747) حالة-يرحمهم الله جميعاً-، كما تم إجراء (61640) فحصًا مخبريًا.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة": نرصد ارتفاعًا مستمرًا في الحالات النشطة والحرجة
سبق

أكدت الصحة أن الحالات النشطة والحرجة لفيروس كورونا لاتزال مستمرة في الارتفاع، حاثةً الجميع على التعاون والالتزام بالإجراءات الاحترازية وتطبيق التباعد الاجتماعي للحد بإذن الله من انتشار فيروس كورونا.

وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية، تضمنت تسجيل (878) حالة مؤكدة وتعافي (578) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (8113) حالة، منها (914) حالة حرجة.
وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (397636) حالة، وبلغ عدد حالات التعافي (382776) حالة .

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد(10)حالات، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (6747) حالة-يرحمهم الله جميعاً-، كما تم إجراء (61640) فحصًا مخبريًا.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

10 إبريل 2021 - 28 شعبان 1442
04:35 PM
اخر تعديل
10 إبريل 2021 - 28 شعبان 1442
05:02 PM

"الصحة": نرصد ارتفاعًا مستمرًا في الحالات النشطة والحرجة

أكدت على ضرورة تعاون الجميع والالتزام بالإجراءات الاحترازية

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
2
1,585

أكدت الصحة أن الحالات النشطة والحرجة لفيروس كورونا لاتزال مستمرة في الارتفاع، حاثةً الجميع على التعاون والالتزام بالإجراءات الاحترازية وتطبيق التباعد الاجتماعي للحد بإذن الله من انتشار فيروس كورونا.

وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية، تضمنت تسجيل (878) حالة مؤكدة وتعافي (578) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (8113) حالة، منها (914) حالة حرجة.
وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (397636) حالة، وبلغ عدد حالات التعافي (382776) حالة .

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد(10)حالات، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (6747) حالة-يرحمهم الله جميعاً-، كما تم إجراء (61640) فحصًا مخبريًا.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

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