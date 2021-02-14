وأشارت إلى أنه يمكن حجز موعد لكل من تم تأهيلهم سابقًا للجرعة الأولى بعد تاريخ ٢٠٢١/ ٢/ ١٨م عبر تطبيق صحتي.

أعلنت وزارة الصحة إتاحة تقديم مواعيد "الجرعة الثانية" من لقاح كورونا للراغبين ممن تم إعادة جدولة جرعاتهم عبر تطبيق صحتي.

"الصحة" تتيح تقديم مواعيد "الجرعة الثانية" من لقاح كورونا للراغبين صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-02-14 أعلنت وزارة الصحة إتاحة تقديم مواعيد "الجرعة الثانية" من لقاح كورونا للراغبين ممن تم إعادة جدولة جرعاتهم عبر تطبيق صحتي. وأشارت إلى أنه يمكن حجز موعد لكل من تم تأهيلهم سابقًا للجرعة الأولى بعد تاريخ ٢٠٢١/ ٢/ ١٨م عبر تطبيق صحتي.

14 فبراير 2021 - 2 رجب 1442 10:56 PM

اخر تعديل 14 فبراير 2021 - 2 رجب 1442 11:11 PM

"الصحة" تتيح تقديم مواعيد "الجرعة الثانية" من لقاح كورونا للراغبين ممن تم إعادة جدولة جرعاتهم عبر تطبيق صحتي





A A A





0 مشاركة

أعلنت وزارة الصحة إتاحة تقديم مواعيد "الجرعة الثانية" من لقاح كورونا للراغبين ممن تم إعادة جدولة جرعاتهم عبر تطبيق صحتي.

وأشارت إلى أنه يمكن حجز موعد لكل من تم تأهيلهم سابقًا للجرعة الأولى بعد تاريخ ٢٠٢١/ ٢/ ١٨م عبر تطبيق صحتي.