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بالأسبوع الثاني للعودة الحضورية.. انتظام الدراسة وتطبيق الإجراءات الصحية بمدارس بالليث

"الحازمي": متابعة دورية للعملية التعليمية بالابتدائي ورياض الأطفال بشراكة أولياء الأمور

شهد مطلع الأسبوع الثاني من عودة الدراسة الحضورية لطلاب وطالبات المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال بإدارة التعليم بمحافظة الليث، استمرار انتظام وانضباط الحضور في جميع المدارس الابتدائية للبنين والبنات وروضات الأطفال الحكومية والأهلية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الصحية.

وصرح مدير التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي، بأن الإدارة تتابع سير العملية التعليمية في المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال وفق النماذج التشغيلية المرنة للعودة، والالتزام بتطبيق البروتوكولات والإجراءات الصحية المعتمدة من هيئة الصحة العامة “وقاية”.

وأكد أن الاستعدادات المبكرة للمدارس، لاستقبال الطلاب والطالبات حضوريًّا للمرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال، ساهم في إنجاح العودة الآمنة وطمأنة الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم؛ مما ساعد على تعلم الطلاب وتعزيز نواتج التعلم في بيئة تعليمية جاذبة.

وأشاد "الحازمي" بالدور الكبير لأولياء الأمور الذي أسهم في العودة الحضورية إلى المدارس؛ بالتكامل والشراكة مع المدارس، وذلك من خلال حرصهم على مشاركة أبنائهم والحضور برفقتهم إلى المدرسة لطمأنتهم وتعزيز ثقتهم في أنفسهم، ودعم التزامهم بالإجراءات الاحترازية لسلامتهم وزملائهم والمجتمع التعليمي.


كما ثمن الدور الذى قدمه المعلمون والمعلمات والكوادر الإدارية والإشرافية في المدارس الابتدائية ورياض الأطفال من دعم كامل لأبنائهم من الطلاب والطالبات، مساهمين في استمرار الدراسة والحياة الطبيعية، وذلك في إطار جهود إدارة التعليم ضمن منظومة عمل متكاملة على مستوى إدارة التعليم ومكاتب التعليم والمدارس.

فيما وجهت إدارة التعليم المعلمين والمعلمات إلى أهمية توعية الطلبة بالاستفادة من جميع القنوات والوسائل التعليمية التي أتاحتها الوزارة، مع الاستمرار في تفعيل آليات التعليم عن بُعد والتعليم الإلكتروني، ومنصة "مدرستي" وتطبيقاتها للتعليم العام، ومنصة وتطبيق "روضتي" للطفولة المبكرة، وقنوات "عين" التعليمية، وكذلك أدوات التعليم الإلكتروني والبدائل التعليمية والأدوات والبرامج التفاعلية للتعليم المتزامن وغير المتزامن المناسبة لكل مرحلة دراسية .

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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بالأسبوع الثاني للعودة الحضورية.. انتظام الدراسة وتطبيق الإجراءات الصحية بمدارس بالليث
سبق

شهد مطلع الأسبوع الثاني من عودة الدراسة الحضورية لطلاب وطالبات المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال بإدارة التعليم بمحافظة الليث، استمرار انتظام وانضباط الحضور في جميع المدارس الابتدائية للبنين والبنات وروضات الأطفال الحكومية والأهلية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الصحية.

وصرح مدير التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي، بأن الإدارة تتابع سير العملية التعليمية في المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال وفق النماذج التشغيلية المرنة للعودة، والالتزام بتطبيق البروتوكولات والإجراءات الصحية المعتمدة من هيئة الصحة العامة “وقاية”.

وأكد أن الاستعدادات المبكرة للمدارس، لاستقبال الطلاب والطالبات حضوريًّا للمرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال، ساهم في إنجاح العودة الآمنة وطمأنة الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم؛ مما ساعد على تعلم الطلاب وتعزيز نواتج التعلم في بيئة تعليمية جاذبة.

وأشاد "الحازمي" بالدور الكبير لأولياء الأمور الذي أسهم في العودة الحضورية إلى المدارس؛ بالتكامل والشراكة مع المدارس، وذلك من خلال حرصهم على مشاركة أبنائهم والحضور برفقتهم إلى المدرسة لطمأنتهم وتعزيز ثقتهم في أنفسهم، ودعم التزامهم بالإجراءات الاحترازية لسلامتهم وزملائهم والمجتمع التعليمي.


كما ثمن الدور الذى قدمه المعلمون والمعلمات والكوادر الإدارية والإشرافية في المدارس الابتدائية ورياض الأطفال من دعم كامل لأبنائهم من الطلاب والطالبات، مساهمين في استمرار الدراسة والحياة الطبيعية، وذلك في إطار جهود إدارة التعليم ضمن منظومة عمل متكاملة على مستوى إدارة التعليم ومكاتب التعليم والمدارس.

فيما وجهت إدارة التعليم المعلمين والمعلمات إلى أهمية توعية الطلبة بالاستفادة من جميع القنوات والوسائل التعليمية التي أتاحتها الوزارة، مع الاستمرار في تفعيل آليات التعليم عن بُعد والتعليم الإلكتروني، ومنصة "مدرستي" وتطبيقاتها للتعليم العام، ومنصة وتطبيق "روضتي" للطفولة المبكرة، وقنوات "عين" التعليمية، وكذلك أدوات التعليم الإلكتروني والبدائل التعليمية والأدوات والبرامج التفاعلية للتعليم المتزامن وغير المتزامن المناسبة لكل مرحلة دراسية .

30 يناير 2022 - 27 جمادى الآخر 1443
10:07 PM

بالأسبوع الثاني للعودة الحضورية.. انتظام الدراسة وتطبيق الإجراءات الصحية بمدارس بالليث

"الحازمي": متابعة دورية للعملية التعليمية بالابتدائي ورياض الأطفال بشراكة أولياء الأمور

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صحيفة سبق الإلكترونية - الليث
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شهد مطلع الأسبوع الثاني من عودة الدراسة الحضورية لطلاب وطالبات المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال بإدارة التعليم بمحافظة الليث، استمرار انتظام وانضباط الحضور في جميع المدارس الابتدائية للبنين والبنات وروضات الأطفال الحكومية والأهلية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الصحية.

وصرح مدير التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي، بأن الإدارة تتابع سير العملية التعليمية في المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال وفق النماذج التشغيلية المرنة للعودة، والالتزام بتطبيق البروتوكولات والإجراءات الصحية المعتمدة من هيئة الصحة العامة “وقاية”.

وأكد أن الاستعدادات المبكرة للمدارس، لاستقبال الطلاب والطالبات حضوريًّا للمرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال، ساهم في إنجاح العودة الآمنة وطمأنة الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم؛ مما ساعد على تعلم الطلاب وتعزيز نواتج التعلم في بيئة تعليمية جاذبة.

وأشاد "الحازمي" بالدور الكبير لأولياء الأمور الذي أسهم في العودة الحضورية إلى المدارس؛ بالتكامل والشراكة مع المدارس، وذلك من خلال حرصهم على مشاركة أبنائهم والحضور برفقتهم إلى المدرسة لطمأنتهم وتعزيز ثقتهم في أنفسهم، ودعم التزامهم بالإجراءات الاحترازية لسلامتهم وزملائهم والمجتمع التعليمي.


كما ثمن الدور الذى قدمه المعلمون والمعلمات والكوادر الإدارية والإشرافية في المدارس الابتدائية ورياض الأطفال من دعم كامل لأبنائهم من الطلاب والطالبات، مساهمين في استمرار الدراسة والحياة الطبيعية، وذلك في إطار جهود إدارة التعليم ضمن منظومة عمل متكاملة على مستوى إدارة التعليم ومكاتب التعليم والمدارس.

فيما وجهت إدارة التعليم المعلمين والمعلمات إلى أهمية توعية الطلبة بالاستفادة من جميع القنوات والوسائل التعليمية التي أتاحتها الوزارة، مع الاستمرار في تفعيل آليات التعليم عن بُعد والتعليم الإلكتروني، ومنصة "مدرستي" وتطبيقاتها للتعليم العام، ومنصة وتطبيق "روضتي" للطفولة المبكرة، وقنوات "عين" التعليمية، وكذلك أدوات التعليم الإلكتروني والبدائل التعليمية والأدوات والبرامج التفاعلية للتعليم المتزامن وغير المتزامن المناسبة لكل مرحلة دراسية .

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