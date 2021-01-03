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"الصحة": تسجيل 82 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 180خلال الـ24 ساعة الماضية

خلال 2020.. تنفيذ أكثر من 44 ألف زيارة منزلية للمرضى في القصيم

عبر خدمات الرعاية المنزلية استفاد منها 2182 مريضاً من المرضى المسجلين

نفّذ التجمع الصحي في القصيم 44224 زيارة للمرضى في منازلهم عبر خِدْمات برنامج الرعاية المنزلية، وذلك خلال عام 2020م، حيث استفاد منها 2182 مريضاً من المرضى المسجلين في البرنامج.

وأوضح التجمع أنه تم تنفيذ 7917 رحلة توصيل أدوية ومستلزمات للمرضى عبر 29 فريقاً طبياً ميدانيًّا خلال الفترة نفسها.

يُذكر أن وزارة الصحة تُقدم خِدْمات الرعاية الصحية المنزلية في جميع مناطق ومحافظات المملكة، وذلك من خلال فرق طبية مدربة ومؤهلة يعملون في عديد من المستشفيات والمدن الطبية في مختلف مناطق ومحافظات المملكة حيث يتم قبول المرضى في خِدْمات الرعاية الصحية المنزلية لتقديم الخِدْمات الطبية لهم وهم بين أهليهم وذويهم وَفْقًا لمعايير معتمدة.

كما أن خِدْمات الرعاية الصحية المنزلية تشمل الرعاية الطبية والتمريضية الشاملة ومتابعة المرضى طريحي الفراش وكبار السن وتقوم برعايتهم فيما يتعلق بالأمراض المزمنة التي يعانون منها، مثل ارتفاع ضغط الدم ومرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي والعناية بالجروح وقرح الفراش والأنابيب والقساطر والعلاج الوريدي والعلاج التلطيفي ورعاية مرضى الأمراض النفسية والعصبية، إضافةً إلى توفير خدمة العلاج الطبيعي والعلاج التنفسي والتغذية السريرية والخِدْمات الاجتماعية، ومن أهم الخِدْمات التثقيف الصحي للمريض وراعي المريض والعائلة، ولا تقتصر الخِدْمات على الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية ولكن يتم توفير المستلزمات الطبية والأجهزة الطبية والأدوية وَفْقًا لاحتياج المريض.

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خلال 2020.. تنفيذ أكثر من 44 ألف زيارة منزلية للمرضى في القصيم
سبق

نفّذ التجمع الصحي في القصيم 44224 زيارة للمرضى في منازلهم عبر خِدْمات برنامج الرعاية المنزلية، وذلك خلال عام 2020م، حيث استفاد منها 2182 مريضاً من المرضى المسجلين في البرنامج.

وأوضح التجمع أنه تم تنفيذ 7917 رحلة توصيل أدوية ومستلزمات للمرضى عبر 29 فريقاً طبياً ميدانيًّا خلال الفترة نفسها.

يُذكر أن وزارة الصحة تُقدم خِدْمات الرعاية الصحية المنزلية في جميع مناطق ومحافظات المملكة، وذلك من خلال فرق طبية مدربة ومؤهلة يعملون في عديد من المستشفيات والمدن الطبية في مختلف مناطق ومحافظات المملكة حيث يتم قبول المرضى في خِدْمات الرعاية الصحية المنزلية لتقديم الخِدْمات الطبية لهم وهم بين أهليهم وذويهم وَفْقًا لمعايير معتمدة.

كما أن خِدْمات الرعاية الصحية المنزلية تشمل الرعاية الطبية والتمريضية الشاملة ومتابعة المرضى طريحي الفراش وكبار السن وتقوم برعايتهم فيما يتعلق بالأمراض المزمنة التي يعانون منها، مثل ارتفاع ضغط الدم ومرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي والعناية بالجروح وقرح الفراش والأنابيب والقساطر والعلاج الوريدي والعلاج التلطيفي ورعاية مرضى الأمراض النفسية والعصبية، إضافةً إلى توفير خدمة العلاج الطبيعي والعلاج التنفسي والتغذية السريرية والخِدْمات الاجتماعية، ومن أهم الخِدْمات التثقيف الصحي للمريض وراعي المريض والعائلة، ولا تقتصر الخِدْمات على الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية ولكن يتم توفير المستلزمات الطبية والأجهزة الطبية والأدوية وَفْقًا لاحتياج المريض.

03 يناير 2021 - 19 جمادى الأول 1442
12:11 PM

خلال 2020.. تنفيذ أكثر من 44 ألف زيارة منزلية للمرضى في القصيم

عبر خدمات الرعاية المنزلية استفاد منها 2182 مريضاً من المرضى المسجلين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - القصيم
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نفّذ التجمع الصحي في القصيم 44224 زيارة للمرضى في منازلهم عبر خِدْمات برنامج الرعاية المنزلية، وذلك خلال عام 2020م، حيث استفاد منها 2182 مريضاً من المرضى المسجلين في البرنامج.

وأوضح التجمع أنه تم تنفيذ 7917 رحلة توصيل أدوية ومستلزمات للمرضى عبر 29 فريقاً طبياً ميدانيًّا خلال الفترة نفسها.

يُذكر أن وزارة الصحة تُقدم خِدْمات الرعاية الصحية المنزلية في جميع مناطق ومحافظات المملكة، وذلك من خلال فرق طبية مدربة ومؤهلة يعملون في عديد من المستشفيات والمدن الطبية في مختلف مناطق ومحافظات المملكة حيث يتم قبول المرضى في خِدْمات الرعاية الصحية المنزلية لتقديم الخِدْمات الطبية لهم وهم بين أهليهم وذويهم وَفْقًا لمعايير معتمدة.

كما أن خِدْمات الرعاية الصحية المنزلية تشمل الرعاية الطبية والتمريضية الشاملة ومتابعة المرضى طريحي الفراش وكبار السن وتقوم برعايتهم فيما يتعلق بالأمراض المزمنة التي يعانون منها، مثل ارتفاع ضغط الدم ومرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي والعناية بالجروح وقرح الفراش والأنابيب والقساطر والعلاج الوريدي والعلاج التلطيفي ورعاية مرضى الأمراض النفسية والعصبية، إضافةً إلى توفير خدمة العلاج الطبيعي والعلاج التنفسي والتغذية السريرية والخِدْمات الاجتماعية، ومن أهم الخِدْمات التثقيف الصحي للمريض وراعي المريض والعائلة، ولا تقتصر الخِدْمات على الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية ولكن يتم توفير المستلزمات الطبية والأجهزة الطبية والأدوية وَفْقًا لاحتياج المريض.

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