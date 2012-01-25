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تدشين يوم البحث العلمي لكلية الطب بجامعة سعود للعلوم الصحية

"عن بعد" بحضور 500 مشارك ومشاركة

افتتح عميد كلية الطب بجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، الدكتور أحمد الرميان، صباح اليوم الاثنين، يوم البحث العلمي لعام 2021، في القاعة الكبرى بكلية الطب.

وجرى تدشّين الفعالية عن بعد، بحضور 500 مشارك ومشاركة.

وقال العميد المساعد لشؤون الطلاب، رئيس اللجنة المنظمة، الدكتور حسين الدرع، إنه تم بحمد الله، تحكيم أكثر من 250 مقترحًا بحثيًا، ليتم قبول 16 طالبًا وطالبة كمتحدثين في الفعالية، فيما جرى قبول 204 مقترحات بحثية محكمة على شكل فيديو وبوستر، ورفعها في صفحة الأبحاث لكلية الطب.

إلى ذلك، ألقى خمسة متحدثين من أساتذة الجامعة المتخصصين، كلمات عن أهمية التعليم الإلكتروني ونجاحه، والتميز بعدد الأبحاث المنشورة والمحكمة.

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تدشين يوم البحث العلمي لكلية الطب بجامعة سعود للعلوم الصحية
سبق

افتتح عميد كلية الطب بجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، الدكتور أحمد الرميان، صباح اليوم الاثنين، يوم البحث العلمي لعام 2021، في القاعة الكبرى بكلية الطب.

وجرى تدشّين الفعالية عن بعد، بحضور 500 مشارك ومشاركة.

وقال العميد المساعد لشؤون الطلاب، رئيس اللجنة المنظمة، الدكتور حسين الدرع، إنه تم بحمد الله، تحكيم أكثر من 250 مقترحًا بحثيًا، ليتم قبول 16 طالبًا وطالبة كمتحدثين في الفعالية، فيما جرى قبول 204 مقترحات بحثية محكمة على شكل فيديو وبوستر، ورفعها في صفحة الأبحاث لكلية الطب.

إلى ذلك، ألقى خمسة متحدثين من أساتذة الجامعة المتخصصين، كلمات عن أهمية التعليم الإلكتروني ونجاحه، والتميز بعدد الأبحاث المنشورة والمحكمة.

25 يناير 2021 - 12 جمادى الآخر 1442
07:38 PM

تدشين يوم البحث العلمي لكلية الطب بجامعة سعود للعلوم الصحية

"عن بعد" بحضور 500 مشارك ومشاركة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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افتتح عميد كلية الطب بجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، الدكتور أحمد الرميان، صباح اليوم الاثنين، يوم البحث العلمي لعام 2021، في القاعة الكبرى بكلية الطب.

وجرى تدشّين الفعالية عن بعد، بحضور 500 مشارك ومشاركة.

وقال العميد المساعد لشؤون الطلاب، رئيس اللجنة المنظمة، الدكتور حسين الدرع، إنه تم بحمد الله، تحكيم أكثر من 250 مقترحًا بحثيًا، ليتم قبول 16 طالبًا وطالبة كمتحدثين في الفعالية، فيما جرى قبول 204 مقترحات بحثية محكمة على شكل فيديو وبوستر، ورفعها في صفحة الأبحاث لكلية الطب.

إلى ذلك، ألقى خمسة متحدثين من أساتذة الجامعة المتخصصين، كلمات عن أهمية التعليم الإلكتروني ونجاحه، والتميز بعدد الأبحاث المنشورة والمحكمة.

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