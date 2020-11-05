النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

فيليب غاس رئيساً تنفيذياً  لشركة القدية للاستثمار

عاصمة الترفيه والفنون.. قالت: يمثل إضافة جديدة

أعلنت شركة القدية عن تعيين فيليب غاس رئيساً تنفيذياً جديداً للشركة.

وقالت الشركة عبر حسابها في تويتر: رحّبوا معنا بالرئيس التنفيذي الجديد لشركة القدية للاستثمار، السيد فيليب غاس! سينضم فيليب إلى الشركة بتاريخ 29 نوفمبر، وسيمثل إضافة جديدة ومتميزة لفريق عملنا مع تواصل التحضيرات للافتتاح الكبير المرتقب لـ #القدية، والتي ستكون عاصمة الترفيه والرياضة والفنون في المملكة.

ويعدّ مشروع القدية الترفيهي، واحداً من المشروعات التي ستغيّر ملامح خريطة الاستثمار بقطاع الترفيه في العالم أجمع، ويعتبر واحداً من أهم المشروعات التي تنظر إليها كبرى شركات العالم المتخصصة باهتمام ورغبة بالمشاركة.

ويتوقع أن يتم افتتاح المرحلة الأولى من مشروع "القدية الترفيهي" الذي يقع على مساحة 334 كيلومترًا مربعًا، خلال العام 2022 في حين ستشهد المرحلة الثانية من المشروع خلال عامي 2023 و2025 تطوير المجمعات الرئيسية، وتوفير 4 آلاف وحدة سكنية.

وبحلول المرحلة الثالثة من المشروع خلال عامي 2026 و2035 تكون المدينة الترفيهية قد تمت، كما أنها ستشهد توفير 11 ألف وحدة سكنية، هذا بالإضافة إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي، في حين من المنتظر أن يصل عدد زوار المدينة الترفيهية إلى 31 مليون زائر.

شركة القدية للاستثمار السيد فيليب غاس

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

اعلان
فيليب غاس رئيساً تنفيذياً  لشركة القدية للاستثمار
سبق

أعلنت شركة القدية عن تعيين فيليب غاس رئيساً تنفيذياً جديداً للشركة.

وقالت الشركة عبر حسابها في تويتر: رحّبوا معنا بالرئيس التنفيذي الجديد لشركة القدية للاستثمار، السيد فيليب غاس! سينضم فيليب إلى الشركة بتاريخ 29 نوفمبر، وسيمثل إضافة جديدة ومتميزة لفريق عملنا مع تواصل التحضيرات للافتتاح الكبير المرتقب لـ #القدية، والتي ستكون عاصمة الترفيه والرياضة والفنون في المملكة.

ويعدّ مشروع القدية الترفيهي، واحداً من المشروعات التي ستغيّر ملامح خريطة الاستثمار بقطاع الترفيه في العالم أجمع، ويعتبر واحداً من أهم المشروعات التي تنظر إليها كبرى شركات العالم المتخصصة باهتمام ورغبة بالمشاركة.

ويتوقع أن يتم افتتاح المرحلة الأولى من مشروع "القدية الترفيهي" الذي يقع على مساحة 334 كيلومترًا مربعًا، خلال العام 2022 في حين ستشهد المرحلة الثانية من المشروع خلال عامي 2023 و2025 تطوير المجمعات الرئيسية، وتوفير 4 آلاف وحدة سكنية.

وبحلول المرحلة الثالثة من المشروع خلال عامي 2026 و2035 تكون المدينة الترفيهية قد تمت، كما أنها ستشهد توفير 11 ألف وحدة سكنية، هذا بالإضافة إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي، في حين من المنتظر أن يصل عدد زوار المدينة الترفيهية إلى 31 مليون زائر.

05 نوفمبر 2020 - 19 ربيع الأول 1442
11:00 AM

فيليب غاس رئيساً تنفيذياً  لشركة القدية للاستثمار

عاصمة الترفيه والفنون.. قالت: يمثل إضافة جديدة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
5
1,548

أعلنت شركة القدية عن تعيين فيليب غاس رئيساً تنفيذياً جديداً للشركة.

وقالت الشركة عبر حسابها في تويتر: رحّبوا معنا بالرئيس التنفيذي الجديد لشركة القدية للاستثمار، السيد فيليب غاس! سينضم فيليب إلى الشركة بتاريخ 29 نوفمبر، وسيمثل إضافة جديدة ومتميزة لفريق عملنا مع تواصل التحضيرات للافتتاح الكبير المرتقب لـ #القدية، والتي ستكون عاصمة الترفيه والرياضة والفنون في المملكة.

ويعدّ مشروع القدية الترفيهي، واحداً من المشروعات التي ستغيّر ملامح خريطة الاستثمار بقطاع الترفيه في العالم أجمع، ويعتبر واحداً من أهم المشروعات التي تنظر إليها كبرى شركات العالم المتخصصة باهتمام ورغبة بالمشاركة.

ويتوقع أن يتم افتتاح المرحلة الأولى من مشروع "القدية الترفيهي" الذي يقع على مساحة 334 كيلومترًا مربعًا، خلال العام 2022 في حين ستشهد المرحلة الثانية من المشروع خلال عامي 2023 و2025 تطوير المجمعات الرئيسية، وتوفير 4 آلاف وحدة سكنية.

وبحلول المرحلة الثالثة من المشروع خلال عامي 2026 و2035 تكون المدينة الترفيهية قد تمت، كما أنها ستشهد توفير 11 ألف وحدة سكنية، هذا بالإضافة إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي، في حين من المنتظر أن يصل عدد زوار المدينة الترفيهية إلى 31 مليون زائر.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,542
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,882
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,940
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,025

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

المقالات

قطر ولعنة الازدواجية..!

قطر ولعنة الازدواجية..!

ابتسام منصور القحطاني
احذروا.. إنهم يكذبون

احذروا.. إنهم يكذبون

أفنان آل زايد
تسعون دقيقة

تسعون دقيقة

إيمان صالح مطر
نبي الرحمة ليس "إرهابيًّا"

نبي الرحمة ليس "إرهابيًّا"

غسان محمد عسيلان
مخاطر الاستثمار في تركيا

مخاطر الاستثمار في تركيا

عبدالرحمن المرشد
جوال "ماما" والبُعد عن التعليم

جوال "ماما" والبُعد عن التعليم

عبدالغني الشيخ
لماذا درستَ الدكتوراه يا شيخ؟

لماذا درستَ الدكتوراه يا شيخ؟

حسن آل عمير
النهج السعودي في الرد على المتجاوزين

النهج السعودي في الرد على المتجاوزين

علي آل شرمة
تحمُّل ضريبة المسكن..!

تحمُّل ضريبة المسكن..!

أحمد عجب
فاكهة الأبجدية-1

فاكهة الأبجدية-1

محمد الرطيان
"دبلوماسية البنغ بونغ"

"دبلوماسية البنغ بونغ"

عبدالسلام المشيطي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة