فيليب غاس رئيساً تنفيذياً لشركة القدية للاستثمار

عاصمة الترفيه والفنون.. قالت: يمثل إضافة جديدة

أعلنت شركة القدية عن تعيين فيليب غاس رئيساً تنفيذياً جديداً للشركة.

وقالت الشركة عبر حسابها في تويتر: رحّبوا معنا بالرئيس التنفيذي الجديد لشركة القدية للاستثمار، السيد فيليب غاس! سينضم فيليب إلى الشركة بتاريخ 29 نوفمبر، وسيمثل إضافة جديدة ومتميزة لفريق عملنا مع تواصل التحضيرات للافتتاح الكبير المرتقب لـ #القدية، والتي ستكون عاصمة الترفيه والرياضة والفنون في المملكة.

ويعدّ مشروع القدية الترفيهي، واحداً من المشروعات التي ستغيّر ملامح خريطة الاستثمار بقطاع الترفيه في العالم أجمع، ويعتبر واحداً من أهم المشروعات التي تنظر إليها كبرى شركات العالم المتخصصة باهتمام ورغبة بالمشاركة.

ويتوقع أن يتم افتتاح المرحلة الأولى من مشروع "القدية الترفيهي" الذي يقع على مساحة 334 كيلومترًا مربعًا، خلال العام 2022 في حين ستشهد المرحلة الثانية من المشروع خلال عامي 2023 و2025 تطوير المجمعات الرئيسية، وتوفير 4 آلاف وحدة سكنية.

وبحلول المرحلة الثالثة من المشروع خلال عامي 2026 و2035 تكون المدينة الترفيهية قد تمت، كما أنها ستشهد توفير 11 ألف وحدة سكنية، هذا بالإضافة إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي، في حين من المنتظر أن يصل عدد زوار المدينة الترفيهية إلى 31 مليون زائر.