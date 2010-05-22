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"الجفالي للسيارات" تطلق "أسبوع مرسيدس- بنز للصيانة المتنقلة"

لتوفير خدمة أسرع وأقرب للعملاء.. وتقديم خصومات واسترجاع نقدي

دشنت شركة إبراهيم الجفالي وإخوانه للسيارات وكلاء سيارات مرسيدس- بنز في المملكة، مؤخرًا، أسبوع مرسيدس- بنز للصيانة المتنقلة بين مدن المملكة.

جاء ذلك في إطار استراتيجية الشركة لتطوير أعمال خدمات ما بعد البيع المقدمة لعملائها، والتي تنطلق من حرص الشركة على تقديم أفضل خدمة ممكنة بما يتواكب مع تطلعات العملاء وثقتهم.

وخلال هذا الأسبوع؛ تقوم شاحنة مجهزة بكل التجهيزات، بتقديم خدمات الصيانة في مواقع مختارة داخل المدن، ويشرف عليها كوادر فنية خبيرة.

وتشمل هذه الخدمات فحص السيارة مجانًا، ومنح خصومات تصل إلى 28% على قطع الغيار، وخصم 20% على أجور الصيانة، بالإضافة إلى استرجاع نقدي بمبلغ 300 ريال عند شراء أربعة إطارات ميشلان.

وتعليقًا على "أسبوع مرسيدس- بنز للصيانة المتنقلة"، الذي كانت انطلاقته من مدينة الرياض، قال رئيس قسم التطوير والتسويق بالشركة، باسم ولي: نسعى من خلال إطلاق "أسبوع مرسيدس- بنز للصيانة المتنقلة" إلى تحقيق عدد من الأهداف؛ على رأسها تقديم خدمة مميزة وسريعة لعملائنا وبشكل أقرب إليهم، بعد اختيار مواقع تواجد شاحنة الصيانة المجهزة في مواقع تكون بعيدة نسبيًّا عن مراكزنا الرئيسية للصيانة؛ بهدف أن نكون أقرب لملاك سيارات مرسيدس- بنز في تلك المناطق.

وأضاف: يقوم فريق العمل خلال تقديم خدمات الصيانة، باستطلاع آراء العملاء في المناطق المختارة، وهي الآراء التي نبني عليها خططنا المستقبلية لتطوير خدماتنا لما بعد البيع بالشكل الذي نحافظ من خلاله على ثقة عملائنا ونفي بالتزاماتنا تجاههم بتقديم أفضل خدمة ممكنة لهم.

وأشار "باسم ولي" إلى أنه سيتم الإعلان بعد ذلك عن إقامة "أسابيع مرسيدس- بنز للصيانة" في عدد من مدن المملكة، وتحديد المواقع المختارة داخل هذه المدن، عبر التواصل المباشر مع العملاء وموقع الشركة وحساباتها في منصات التواصل الاجتماعي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الجفالي للسيارات" تطلق "أسبوع مرسيدس- بنز للصيانة المتنقلة"
سبق

دشنت شركة إبراهيم الجفالي وإخوانه للسيارات وكلاء سيارات مرسيدس- بنز في المملكة، مؤخرًا، أسبوع مرسيدس- بنز للصيانة المتنقلة بين مدن المملكة.

جاء ذلك في إطار استراتيجية الشركة لتطوير أعمال خدمات ما بعد البيع المقدمة لعملائها، والتي تنطلق من حرص الشركة على تقديم أفضل خدمة ممكنة بما يتواكب مع تطلعات العملاء وثقتهم.

وخلال هذا الأسبوع؛ تقوم شاحنة مجهزة بكل التجهيزات، بتقديم خدمات الصيانة في مواقع مختارة داخل المدن، ويشرف عليها كوادر فنية خبيرة.

وتشمل هذه الخدمات فحص السيارة مجانًا، ومنح خصومات تصل إلى 28% على قطع الغيار، وخصم 20% على أجور الصيانة، بالإضافة إلى استرجاع نقدي بمبلغ 300 ريال عند شراء أربعة إطارات ميشلان.

وتعليقًا على "أسبوع مرسيدس- بنز للصيانة المتنقلة"، الذي كانت انطلاقته من مدينة الرياض، قال رئيس قسم التطوير والتسويق بالشركة، باسم ولي: نسعى من خلال إطلاق "أسبوع مرسيدس- بنز للصيانة المتنقلة" إلى تحقيق عدد من الأهداف؛ على رأسها تقديم خدمة مميزة وسريعة لعملائنا وبشكل أقرب إليهم، بعد اختيار مواقع تواجد شاحنة الصيانة المجهزة في مواقع تكون بعيدة نسبيًّا عن مراكزنا الرئيسية للصيانة؛ بهدف أن نكون أقرب لملاك سيارات مرسيدس- بنز في تلك المناطق.

وأضاف: يقوم فريق العمل خلال تقديم خدمات الصيانة، باستطلاع آراء العملاء في المناطق المختارة، وهي الآراء التي نبني عليها خططنا المستقبلية لتطوير خدماتنا لما بعد البيع بالشكل الذي نحافظ من خلاله على ثقة عملائنا ونفي بالتزاماتنا تجاههم بتقديم أفضل خدمة ممكنة لهم.

وأشار "باسم ولي" إلى أنه سيتم الإعلان بعد ذلك عن إقامة "أسابيع مرسيدس- بنز للصيانة" في عدد من مدن المملكة، وتحديد المواقع المختارة داخل هذه المدن، عبر التواصل المباشر مع العملاء وموقع الشركة وحساباتها في منصات التواصل الاجتماعي.

22 مايو 2021 - 10 شوّال 1442
03:59 PM

"الجفالي للسيارات" تطلق "أسبوع مرسيدس- بنز للصيانة المتنقلة"

لتوفير خدمة أسرع وأقرب للعملاء.. وتقديم خصومات واسترجاع نقدي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دشنت شركة إبراهيم الجفالي وإخوانه للسيارات وكلاء سيارات مرسيدس- بنز في المملكة، مؤخرًا، أسبوع مرسيدس- بنز للصيانة المتنقلة بين مدن المملكة.

جاء ذلك في إطار استراتيجية الشركة لتطوير أعمال خدمات ما بعد البيع المقدمة لعملائها، والتي تنطلق من حرص الشركة على تقديم أفضل خدمة ممكنة بما يتواكب مع تطلعات العملاء وثقتهم.

وخلال هذا الأسبوع؛ تقوم شاحنة مجهزة بكل التجهيزات، بتقديم خدمات الصيانة في مواقع مختارة داخل المدن، ويشرف عليها كوادر فنية خبيرة.

وتشمل هذه الخدمات فحص السيارة مجانًا، ومنح خصومات تصل إلى 28% على قطع الغيار، وخصم 20% على أجور الصيانة، بالإضافة إلى استرجاع نقدي بمبلغ 300 ريال عند شراء أربعة إطارات ميشلان.

وتعليقًا على "أسبوع مرسيدس- بنز للصيانة المتنقلة"، الذي كانت انطلاقته من مدينة الرياض، قال رئيس قسم التطوير والتسويق بالشركة، باسم ولي: نسعى من خلال إطلاق "أسبوع مرسيدس- بنز للصيانة المتنقلة" إلى تحقيق عدد من الأهداف؛ على رأسها تقديم خدمة مميزة وسريعة لعملائنا وبشكل أقرب إليهم، بعد اختيار مواقع تواجد شاحنة الصيانة المجهزة في مواقع تكون بعيدة نسبيًّا عن مراكزنا الرئيسية للصيانة؛ بهدف أن نكون أقرب لملاك سيارات مرسيدس- بنز في تلك المناطق.

وأضاف: يقوم فريق العمل خلال تقديم خدمات الصيانة، باستطلاع آراء العملاء في المناطق المختارة، وهي الآراء التي نبني عليها خططنا المستقبلية لتطوير خدماتنا لما بعد البيع بالشكل الذي نحافظ من خلاله على ثقة عملائنا ونفي بالتزاماتنا تجاههم بتقديم أفضل خدمة ممكنة لهم.

وأشار "باسم ولي" إلى أنه سيتم الإعلان بعد ذلك عن إقامة "أسابيع مرسيدس- بنز للصيانة" في عدد من مدن المملكة، وتحديد المواقع المختارة داخل هذه المدن، عبر التواصل المباشر مع العملاء وموقع الشركة وحساباتها في منصات التواصل الاجتماعي.

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