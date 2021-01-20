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"الصحة": تسجيل 238 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 173 خلال الـ24 ساعة الماضية

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضاً عند 8878.30 نقطة

بتداولات بلغت قيمتها 6 مليارات ريال لأكثر من 200 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، منخفضاً 23.57 نقطة ليقفل عند مستوى 8878.30 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 200 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 270 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 73 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 110 شركات على تراجع.

وكانت أسهم شركات سلامة، والأهلي للتكافل، والاتحاد، وإم أي إس، وتشب الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات أسمنت العربية، ودله الصحية، وسابك للمغذيات الزراعية، وأسيج، والخبير ريت فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.62% و3.43%.

وكانت أسهم شركات أنابيب، وزين السعودية، وتشب، والإنماء، وسلامة هي الأكثر نشاطا بالكمية، وكانت أسهم شركات أنابيب، وتشب، والراجحي، والشرقية للتنمية، وسلامة هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعاً 329.52 نقطة ليقفل عند مستوى 26279.48 نقطة، وبتداولات بلغت 18 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 110 آلاف سهم تقاسمتها 673 صفقة.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضاً عند 8878.30 نقطة
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، منخفضاً 23.57 نقطة ليقفل عند مستوى 8878.30 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 200 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 270 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 73 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 110 شركات على تراجع.

وكانت أسهم شركات سلامة، والأهلي للتكافل، والاتحاد، وإم أي إس، وتشب الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات أسمنت العربية، ودله الصحية، وسابك للمغذيات الزراعية، وأسيج، والخبير ريت فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.62% و3.43%.

وكانت أسهم شركات أنابيب، وزين السعودية، وتشب، والإنماء، وسلامة هي الأكثر نشاطا بالكمية، وكانت أسهم شركات أنابيب، وتشب، والراجحي، والشرقية للتنمية، وسلامة هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعاً 329.52 نقطة ليقفل عند مستوى 26279.48 نقطة، وبتداولات بلغت 18 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 110 آلاف سهم تقاسمتها 673 صفقة.

20 يناير 2021 - 7 جمادى الآخر 1442
04:02 PM

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضاً عند 8878.30 نقطة

بتداولات بلغت قيمتها 6 مليارات ريال لأكثر من 200 مليون سهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، منخفضاً 23.57 نقطة ليقفل عند مستوى 8878.30 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 200 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 270 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 73 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 110 شركات على تراجع.

وكانت أسهم شركات سلامة، والأهلي للتكافل، والاتحاد، وإم أي إس، وتشب الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات أسمنت العربية، ودله الصحية، وسابك للمغذيات الزراعية، وأسيج، والخبير ريت فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.62% و3.43%.

وكانت أسهم شركات أنابيب، وزين السعودية، وتشب، والإنماء، وسلامة هي الأكثر نشاطا بالكمية، وكانت أسهم شركات أنابيب، وتشب، والراجحي، والشرقية للتنمية، وسلامة هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعاً 329.52 نقطة ليقفل عند مستوى 26279.48 نقطة، وبتداولات بلغت 18 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 110 آلاف سهم تقاسمتها 673 صفقة.

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