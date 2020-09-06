"جامعة شقراء" تنتقل لمبناها الجديد.. 5 طوابق تستوعب 600 موظف

ضمن مساحة إجمالية تتجاوز 127 ألف م2 بتكلفة 135 مليون ريال

تصوير : محمد الطويل

انتقلت جامعة شقراء مع بداية هذا العام الجامعي إلى مباني إدارة الجامعة بالمدينة الجامعية غرب محافظة شقراء، والذي شيد بأعلى وأفضل المواصفات الفنية .

ويقع المشروع ضمن نطاق المدينة الجامعية غرب محافظة شقراء على طريق شقراء الدوادمي، وتبلغ تكلفة المشروع 135 مليون ريال ضمن مساحة إجمالية تتجاوز 127 ألف م2، إذ يتألف المبنى من 5 طوابق بمساحة إجمالية تزيد على 43 ألف م2، تستوعب ما يزيد على 600 موظف .

وروعي في تصميم المبنى أن يكون متماشياً مع أفضل المواصفات الفنية من خلال تنفيذ واجهات زجاجية تعمل على توفير الإضاءة الطبيعية للمبنى، إضافة إلى تكسية واجهات المبنى الخارجية بالرخام الطبيعي مع بهو رئيس داخلي شيد بتصاميم فنية جميلة .

ووثقت عدسة المصور محمد الطويل الطائرة بالفيديو والصور روعة المبنى وضخامة المشروع .

من جانبه ثمّن رئيس الجامعة الدكتور عوض الأسمري باسمه واسم منسوبي ومجتمع الجامعة لأمير منطقة الرياض حرصه ورعايته للجامعة وتوجيهاته في سرعة تنفيذ المشروعات لتستفيد منها الجامعة، شاكراً وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ على اهتمامه وحرصه على إنجاز هذه المشروعات التي تعدها وزارة التعليم من أساسيات تحسين البيئة الأكاديمية، ورافداً ودافعاً للهيئة التعليمية لترتقي بالنتائج الإيجابية التي تتطلع إليها الجامعات .

وتمنى الأسمري أن تساعد هذه المدن والكليات الجامعية المنتشرة في محافظات النطاق الأكاديمي للجامعة في تحقيق حاجات الطلاب والطالبات العلمية، وتكون دافعاً لبذل المزيد من التحصيل العلمي.