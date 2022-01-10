البرلمان العراقي يفتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية

يجري انتخابه في موعد أقصاه 8 فبراير

أعلن البرلمان العراقي، اليوم (الاثنين)، فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية للسنوات الأربع المقبلة.

وذكر البرلمان في بيان على موقعه الإلكتروني أنه فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، فعلى الراغبين بالترشيح ممن تتوافر فيهم الشروط تقديم طلباتهم التحريرية مشفوعة بالوثائق الرسمية التي تثبت توافر تلك الشروط فيهم مع سيرهم الذاتية إلى رئاسة البرلمان وتسليمها إلى الدائرة القانونية في قصر المؤتمرات أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس المقبلة.

وأضاف أنه سيجري عملية انتخاب رئيس الجمهورية في موعد أقصاه الثامن من الشهر المقبل تطبيقاً للدستور العراقي.

واشترط البرلمان أن يكون المرشح لمنصب رئيس الجمهورية من أبوين عراقيين وكامل الأهلية وأتم الأربعين عاماً من العمر، وصاحب سمعة حسنة وخبرة سياسية ومن المشهود له بالنزاهة والاستقامة والعدالة والاخلاص للوطن، ولا يقل تحصيله الدراسي عن الشهادة الجامعية الأولية المعترف بها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق.

