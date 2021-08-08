لمدة 3 أعوام.. منصور بن مشعل يسدد العضوية الذهبية للأهلي
قال النادي الأهلي، اليوم الأحد، إن الأمير منصور بن مشعل سدد رسوم العضوية الذهبية لمدة 3 أعوام.
وزاد الأهلي في بيان منشور عبر موقعه الرسمي في "تويتر": بادرة الأمير منصور دعماً قوياً لأعضاء الجمعية العمومية، فضلاً عن المساهمة في دعم ألعاب النادي ومناشطه المختلفة.
لمدة 3 أعوام.. منصور بن مشعل يسدد العضوية الذهبية للأهلي
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-08-08
قال النادي الأهلي، اليوم الأحد، إن الأمير منصور بن مشعل سدد رسوم العضوية الذهبية لمدة 3 أعوام.
وزاد الأهلي في بيان منشور عبر موقعه الرسمي في "تويتر": بادرة الأمير منصور دعماً قوياً لأعضاء الجمعية العمومية، فضلاً عن المساهمة في دعم ألعاب النادي ومناشطه المختلفة.
08 أغسطس 2021 - 29 ذو الحجة 1442
11:37 PM
لمدة 3 أعوام.. منصور بن مشعل يسدد العضوية الذهبية للأهلي
قال النادي الأهلي، اليوم الأحد، إن الأمير منصور بن مشعل سدد رسوم العضوية الذهبية لمدة 3 أعوام.
وزاد الأهلي في بيان منشور عبر موقعه الرسمي في "تويتر": بادرة الأمير منصور دعماً قوياً لأعضاء الجمعية العمومية، فضلاً عن المساهمة في دعم ألعاب النادي ومناشطه المختلفة.