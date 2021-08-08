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لمدة 3 أعوام.. منصور بن مشعل يسدد العضوية الذهبية للأهلي

قال النادي الأهلي، اليوم الأحد، إن الأمير منصور بن مشعل سدد رسوم العضوية الذهبية لمدة 3 أعوام.


وزاد الأهلي في بيان منشور عبر موقعه الرسمي في "تويتر": بادرة الأمير منصور دعماً قوياً لأعضاء الجمعية العمومية، فضلاً عن المساهمة في دعم ألعاب النادي ومناشطه المختلفة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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لمدة 3 أعوام.. منصور بن مشعل يسدد العضوية الذهبية للأهلي
سبق

قال النادي الأهلي، اليوم الأحد، إن الأمير منصور بن مشعل سدد رسوم العضوية الذهبية لمدة 3 أعوام.


وزاد الأهلي في بيان منشور عبر موقعه الرسمي في "تويتر": بادرة الأمير منصور دعماً قوياً لأعضاء الجمعية العمومية، فضلاً عن المساهمة في دعم ألعاب النادي ومناشطه المختلفة.

08 أغسطس 2021 - 29 ذو الحجة 1442
11:37 PM

لمدة 3 أعوام.. منصور بن مشعل يسدد العضوية الذهبية للأهلي

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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قال النادي الأهلي، اليوم الأحد، إن الأمير منصور بن مشعل سدد رسوم العضوية الذهبية لمدة 3 أعوام.


وزاد الأهلي في بيان منشور عبر موقعه الرسمي في "تويتر": بادرة الأمير منصور دعماً قوياً لأعضاء الجمعية العمومية، فضلاً عن المساهمة في دعم ألعاب النادي ومناشطه المختلفة.

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