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"الصحة": تسجيل 310 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 271 خلال الـ24 ساعة الماضية

غلق المطارات والمدارس.. عاصفة ثلجية تشل الحياة شرقي أمريكا

إلغاء أكثر من 1600 رحلة داخل البلاد

أدت عاصفة ثلجية عاتية في ساحل الولايات المتحدة الشرقي؛ إلى إغلاق مطارات ومدارس وتأجيل عمليات التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، اليوم (الثلاثاء)، في وقت تستعد مدينة نيويورك لتساقط الثلوج بكثافة غير مسبوقة.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية تحذيرات بشأن العاصفة من فرجينيا وصولًا إلى ماين، وهي رقعة يقطنها عشرات الملايين اجتاحتها رياح عاتية وصلت سرعتها إلى 80 كيلومترًا في الساعة رافقتها ثلوج كثيفة، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأعلنت نيويورك حالة الطوارئ وفرضت قيودًا على التنقل غير الضروري، وأعادت التلاميذ إلى الدراسة عن بعد، بينما أعادت جدولة عمليات التطعيم ضد فيروس كورونا المنتظرة منذ مدة طويلة في وقت تجاوزت سماكة الثلوج في أجزاء من المدينة 45,7 سنتيمترًا.

وبين خبراء أرصاد أن سماكة الثلوج قد تصل إلى 60,9 سنتيمترًا ريثما تنتهي العاصفة.

وأضافوا أن أحوال الطقس الصعبة قد تتواصل حتى غدٍ.

وتحرّكت آليات جرف الثلوج في أنحاء شوارع نيويورك، التي كانت في الأساس أهدأ من عادتها جرّاء "كوفيد-19"، في وقت أعلن رئيس البلدية بيل دي بلازيو أن العدد الضئيل من التلاميذ الذين عادوا إلى المدارس سيلازمون المنازل اليوم.

وألغيت أكثر من 1600 رحلة جوية في الولايات المتحدة، معظمها في مطارات نيويورك وبوسطن وفيلادلفيا واشنطن؛ ما يعني تعطيلًا جديدًا للسفر الذي انخفض بدرجة كبيرة في الأساس جرّاء الوباء.

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غلق المطارات والمدارس.. عاصفة ثلجية تشل الحياة شرقي أمريكا
سبق

أدت عاصفة ثلجية عاتية في ساحل الولايات المتحدة الشرقي؛ إلى إغلاق مطارات ومدارس وتأجيل عمليات التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، اليوم (الثلاثاء)، في وقت تستعد مدينة نيويورك لتساقط الثلوج بكثافة غير مسبوقة.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية تحذيرات بشأن العاصفة من فرجينيا وصولًا إلى ماين، وهي رقعة يقطنها عشرات الملايين اجتاحتها رياح عاتية وصلت سرعتها إلى 80 كيلومترًا في الساعة رافقتها ثلوج كثيفة، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأعلنت نيويورك حالة الطوارئ وفرضت قيودًا على التنقل غير الضروري، وأعادت التلاميذ إلى الدراسة عن بعد، بينما أعادت جدولة عمليات التطعيم ضد فيروس كورونا المنتظرة منذ مدة طويلة في وقت تجاوزت سماكة الثلوج في أجزاء من المدينة 45,7 سنتيمترًا.

وبين خبراء أرصاد أن سماكة الثلوج قد تصل إلى 60,9 سنتيمترًا ريثما تنتهي العاصفة.

وأضافوا أن أحوال الطقس الصعبة قد تتواصل حتى غدٍ.

وتحرّكت آليات جرف الثلوج في أنحاء شوارع نيويورك، التي كانت في الأساس أهدأ من عادتها جرّاء "كوفيد-19"، في وقت أعلن رئيس البلدية بيل دي بلازيو أن العدد الضئيل من التلاميذ الذين عادوا إلى المدارس سيلازمون المنازل اليوم.

وألغيت أكثر من 1600 رحلة جوية في الولايات المتحدة، معظمها في مطارات نيويورك وبوسطن وفيلادلفيا واشنطن؛ ما يعني تعطيلًا جديدًا للسفر الذي انخفض بدرجة كبيرة في الأساس جرّاء الوباء.

02 فبراير 2021 - 20 جمادى الآخر 1442
04:35 PM

غلق المطارات والمدارس.. عاصفة ثلجية تشل الحياة شرقي أمريكا

إلغاء أكثر من 1600 رحلة داخل البلاد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أدت عاصفة ثلجية عاتية في ساحل الولايات المتحدة الشرقي؛ إلى إغلاق مطارات ومدارس وتأجيل عمليات التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، اليوم (الثلاثاء)، في وقت تستعد مدينة نيويورك لتساقط الثلوج بكثافة غير مسبوقة.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية تحذيرات بشأن العاصفة من فرجينيا وصولًا إلى ماين، وهي رقعة يقطنها عشرات الملايين اجتاحتها رياح عاتية وصلت سرعتها إلى 80 كيلومترًا في الساعة رافقتها ثلوج كثيفة، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأعلنت نيويورك حالة الطوارئ وفرضت قيودًا على التنقل غير الضروري، وأعادت التلاميذ إلى الدراسة عن بعد، بينما أعادت جدولة عمليات التطعيم ضد فيروس كورونا المنتظرة منذ مدة طويلة في وقت تجاوزت سماكة الثلوج في أجزاء من المدينة 45,7 سنتيمترًا.

وبين خبراء أرصاد أن سماكة الثلوج قد تصل إلى 60,9 سنتيمترًا ريثما تنتهي العاصفة.

وأضافوا أن أحوال الطقس الصعبة قد تتواصل حتى غدٍ.

وتحرّكت آليات جرف الثلوج في أنحاء شوارع نيويورك، التي كانت في الأساس أهدأ من عادتها جرّاء "كوفيد-19"، في وقت أعلن رئيس البلدية بيل دي بلازيو أن العدد الضئيل من التلاميذ الذين عادوا إلى المدارس سيلازمون المنازل اليوم.

وألغيت أكثر من 1600 رحلة جوية في الولايات المتحدة، معظمها في مطارات نيويورك وبوسطن وفيلادلفيا واشنطن؛ ما يعني تعطيلًا جديدًا للسفر الذي انخفض بدرجة كبيرة في الأساس جرّاء الوباء.

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