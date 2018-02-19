نجوم WWE يلتقون مع أطفال جدة لتعزيز دور الصحة النفسية والذكاء الاجتماعي ضد التنمر

في مبادرة انطلقت من الولايات المتحدة الأمريكية عام 2011م

عقدت الهيئة العامة للترفيه، بالتعاون مع WWE بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة اليوم، لقاء "Be a Star Rally"، وهي مبادرة انطلقت من الولايات المتحدة من قِبل WWE في عام 2011م، والتي تُعنى بتعزيز دور الصحة النفسية والذكاء الاجتماعي ضد التنمر، بمساعدة تأثير نجوم WWE في تقديم خدماتهم المجتمعية بجانب الترفيه.

واشتمل اللقاء على عدة فقرات، تفاعل فيها نجوم WWE مع الأطفال في تحديات مختلفة، تعزز مبدأ التفاهم والتعاون فيما بينهم، وترفع ثقتهم بأنفسهم وبأقرانهم.



وتحمل المبادرة شعار "أظهر التسامح والاحترام"، وتحدث النجوم فيها عن أهمية تقبل الآخرين، وإبداء التسامح في العلاقات البشرية؛ لتعزيز الانسجام بين جميع أفراد المجتمع.

ومُنح الأطفال فرصة الحديث عن موضوع التنمر وتأثيره السلبي على المجتمع، وظهر وعيهم العالي بموضوع اللقاء، واستزادوا خلال اللقاء بالنجوم من الطرق الصحيحة للتعامل مع التنمر والمتنمرين.