النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

زلزال بقوة 5 درجات يضرب جزر سليمان جنوب المحيط الهادئ

لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا أو أضرار مادية

ضرب زلزال، بلغت قوته 5 درجات على مقياس ريختر للزلازل، دولة جزر سليمان الواقعة جنوب المحيط الهادئ.

وفي التفاصيل، أفاد بيان صادر عن مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي بأن مركز الزلزال كان على مسافة 155.88 كيلومترًا شرق جزر سليمان، وعلى عمق يبلغ 10 كيلومترات تحت سطح البحر.

ولم ترد أنباء على الفور عن سقوط ضحايا بشرية أو أضرار مادية.

جزر سليمان المحيط الهادئ زلزال

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
زلزال بقوة 5 درجات يضرب جزر سليمان جنوب المحيط الهادئ
سبق

ضرب زلزال، بلغت قوته 5 درجات على مقياس ريختر للزلازل، دولة جزر سليمان الواقعة جنوب المحيط الهادئ.

وفي التفاصيل، أفاد بيان صادر عن مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي بأن مركز الزلزال كان على مسافة 155.88 كيلومترًا شرق جزر سليمان، وعلى عمق يبلغ 10 كيلومترات تحت سطح البحر.

ولم ترد أنباء على الفور عن سقوط ضحايا بشرية أو أضرار مادية.

13 يناير 2020 - 18 جمادى الأول 1441
01:16 AM

زلزال بقوة 5 درجات يضرب جزر سليمان جنوب المحيط الهادئ

لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا أو أضرار مادية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - واشنطن
0
1,217

ضرب زلزال، بلغت قوته 5 درجات على مقياس ريختر للزلازل، دولة جزر سليمان الواقعة جنوب المحيط الهادئ.

وفي التفاصيل، أفاد بيان صادر عن مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي بأن مركز الزلزال كان على مسافة 155.88 كيلومترًا شرق جزر سليمان، وعلى عمق يبلغ 10 كيلومترات تحت سطح البحر.

ولم ترد أنباء على الفور عن سقوط ضحايا بشرية أو أضرار مادية.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
15,702
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,909
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,323
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,910

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة