زلزال بقوة 5 درجات يضرب جزر سليمان جنوب المحيط الهادئ

لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا أو أضرار مادية

ضرب زلزال، بلغت قوته 5 درجات على مقياس ريختر للزلازل، دولة جزر سليمان الواقعة جنوب المحيط الهادئ.

وفي التفاصيل، أفاد بيان صادر عن مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي بأن مركز الزلزال كان على مسافة 155.88 كيلومترًا شرق جزر سليمان، وعلى عمق يبلغ 10 كيلومترات تحت سطح البحر.

ولم ترد أنباء على الفور عن سقوط ضحايا بشرية أو أضرار مادية.