بالصور.. أمين الشرقية يدشن "دوار رؤية 2030 في الخبر

يعد الأكبر في محافظة وضمن مبادرة ‫#نقوش_الشرقية

دشن أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، دوار رؤية ٢٠٣٠، بكورنيش الخبر الرابط بين طريق الملك فيصل بن عبدالعزيز وطريق الأمير سلطان بن عبدالعزيز، وذلك بحضور وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس عصام بن عبداللطيف الملا، ووكيل الأمين المساعد لشؤون البلديات للخدمات محمد بن عبد العزيز الصفيان، ورئيس بلدية محافظة الخبر المهندس سلطان بن حامد الزايدي، ورئيس بلدية الظهران المهندس محمد بن جاسم الجاسم، وعدد من المسؤولين ورجال الأعمال ومنفذ المشروع رجل الأعمال مانع المانع ونجيب المانع.

ويأتي تدشين الدوار ضمن مبادرة ‫#نقوش_الشرقية، التي يشرف عليها مجلس المسؤولية الاجتماعية، وبتوجيهات من الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية، وبمتابعة من الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية.

وأكد رئيس بلدية الخبر المهندس سلطان الزايدي، أن دوار الرؤية تم إعادة تأهيله بناءً على توجيه نائب أمير المنطقة الشرقية وبدعم مستشفيات المانع بالخبر من منطلق مسؤوليتها المجتمعية، ويركز تصميمه للطبيعة المميزة والخلابة للمملكة وخصوصًا الصحراء و الكثبان الرملية، لافتًا إلى أن إعادة تأهيل الدوار وتصميمه متوافقًا مع رؤية المملكة 2030.

وأشار إلى أن ذلك الدوار هو الأكبر في المحافظة، وتم استخدام تقنيات وتكنولوجيا حديثة في تصميمه ويبلغ حجمه 11,300 متر مربع، بطول يبلغ قطره 120م، وتم عمله بطول 90-100 متر تقريبًا وأقصى ارتفاع له يصل إلى 11م تقريبًا، وتم تصنيع الألواح بأيدي مهندسين ومشرفين سعوديين ذوي خبرات عالية.

وأضاف أن المشروع جاء بالشراكة مع القطاع الخاص، وذلك بهدف رفع الشراكة المجتمعية بين الأمانة والقطاع الخاص فيما يخدم المنطقة.