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رسميًّا.. شرطة الرياض تعلن تفاصيل "فيديو تهديد السلاح" والقبض على الجناة

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري، أنه وبالإشارة إلى ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن قيام أحد الأشخاص بإشهار سلاحٍ ناري من نوع (رشاش) على آخر وتهديده وإركابه بالقوة داخل الصندوق الخلفي لمركبة بيضاء نوع (كيا) وذلك بأحد الشوارع العامة بحي لبن غربي العاصمة الرياض، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية - بفضلٍ من الله - عن تمكن فرق إدارة دوريات الأمن بمنطقة الرياض من القبض على المتورطين بالجريمة ، ثلاثة مواطنين بالعقدين الثاني والثالث ، وضبط المركبة المستخدمة فيها ، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم تبين أنهم على صلةٍ ببعضهم البعض وكانوا بحالةٍ غير طبيعية ، حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحقهم.

وشرطة منطقة الرياض، إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها, والله الهادي الى سواء السبيل .

تهديد بالسلاح رشاش الجهات الأمنية الرياض شرطة الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رسميًّا.. شرطة الرياض تعلن تفاصيل "فيديو تهديد السلاح" والقبض على الجناة
سبق

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري، أنه وبالإشارة إلى ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن قيام أحد الأشخاص بإشهار سلاحٍ ناري من نوع (رشاش) على آخر وتهديده وإركابه بالقوة داخل الصندوق الخلفي لمركبة بيضاء نوع (كيا) وذلك بأحد الشوارع العامة بحي لبن غربي العاصمة الرياض، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية - بفضلٍ من الله - عن تمكن فرق إدارة دوريات الأمن بمنطقة الرياض من القبض على المتورطين بالجريمة ، ثلاثة مواطنين بالعقدين الثاني والثالث ، وضبط المركبة المستخدمة فيها ، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم تبين أنهم على صلةٍ ببعضهم البعض وكانوا بحالةٍ غير طبيعية ، حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحقهم.

وشرطة منطقة الرياض، إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها, والله الهادي الى سواء السبيل .

01 نوفمبر 2019 - 4 ربيع الأول 1441
07:55 PM
اخر تعديل
01 نوفمبر 2019 - 4 ربيع الأول 1441
09:26 PM

رسميًّا.. شرطة الرياض تعلن تفاصيل "فيديو تهديد السلاح" والقبض على الجناة

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
65
38,745

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري، أنه وبالإشارة إلى ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن قيام أحد الأشخاص بإشهار سلاحٍ ناري من نوع (رشاش) على آخر وتهديده وإركابه بالقوة داخل الصندوق الخلفي لمركبة بيضاء نوع (كيا) وذلك بأحد الشوارع العامة بحي لبن غربي العاصمة الرياض، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية - بفضلٍ من الله - عن تمكن فرق إدارة دوريات الأمن بمنطقة الرياض من القبض على المتورطين بالجريمة ، ثلاثة مواطنين بالعقدين الثاني والثالث ، وضبط المركبة المستخدمة فيها ، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم تبين أنهم على صلةٍ ببعضهم البعض وكانوا بحالةٍ غير طبيعية ، حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحقهم.

وشرطة منطقة الرياض، إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها, والله الهادي الى سواء السبيل .

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