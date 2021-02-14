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الإمارات تسجّل 3167 إصابة جديدة بكورونا

خلال 24 ساعة.. الإجمالي ارتفع إلى 348772

سجّلت دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 3167 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و13 حالة وفاة.

وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، بأن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 348772 إصابة، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات إلى 1014 وفاة، مشيرة إلى شفاء 5059 حالة، ليصل مجموع حالات الشفاء إلى 331839 حالة.

الإمارات فيروس كورونا الجديد

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الإمارات تسجّل 3167 إصابة جديدة بكورونا
سبق

سجّلت دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 3167 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و13 حالة وفاة.

وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، بأن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 348772 إصابة، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات إلى 1014 وفاة، مشيرة إلى شفاء 5059 حالة، ليصل مجموع حالات الشفاء إلى 331839 حالة.

14 فبراير 2021 - 2 رجب 1442
02:09 PM

الإمارات تسجّل 3167 إصابة جديدة بكورونا

خلال 24 ساعة.. الإجمالي ارتفع إلى 348772

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجّلت دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 3167 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و13 حالة وفاة.

وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، بأن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 348772 إصابة، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات إلى 1014 وفاة، مشيرة إلى شفاء 5059 حالة، ليصل مجموع حالات الشفاء إلى 331839 حالة.

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