12 دولة أوروبية تطالب إسرائيل بوقف بناء 3000 منزل في الضفة

شدّدت على معارضتها الاستيطان في الأراضي المحتلة

طالبت 12 دولة أوروبية الاحتلال الإسرائيلي بالعدول عن قرار المضي في خطط بناء 3000 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية.

وشددت وزارات خارجية بلجيكا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وإيرلندا وإيطاليا وهولندا والنرويج وبولندا وإسبانيا والسويد، في بيان مشترك، على معارضة التوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ وفقًا لـ"رويترز".

وحثت هذه الدول الطرفين على البناء على الخطوات التي تم اتخاذها في الأشهر الأخيرة لتحسين التعاون وتقليل التوترات.

ورغم الإدانات الدولية الواسعة، صادق الاحتلال الإسرائيلي على خطط تقضي ببناء نحو ثلاثة آلاف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية أمس.