12 دولة أوروبية تطالب إسرائيل بوقف بناء 3000 منزل في الضفة
شدّدت على معارضتها الاستيطان في الأراضي المحتلة
طالبت 12 دولة أوروبية الاحتلال الإسرائيلي بالعدول عن قرار المضي في خطط بناء 3000 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية.
وشددت وزارات خارجية بلجيكا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وإيرلندا وإيطاليا وهولندا والنرويج وبولندا وإسبانيا والسويد، في بيان مشترك، على معارضة التوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ وفقًا لـ"رويترز".
وحثت هذه الدول الطرفين على البناء على الخطوات التي تم اتخاذها في الأشهر الأخيرة لتحسين التعاون وتقليل التوترات.
ورغم الإدانات الدولية الواسعة، صادق الاحتلال الإسرائيلي على خطط تقضي ببناء نحو ثلاثة آلاف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية أمس.
12 دولة أوروبية تطالب إسرائيل بوقف بناء 3000 منزل في الضفة
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-10-28
طالبت 12 دولة أوروبية الاحتلال الإسرائيلي بالعدول عن قرار المضي في خطط بناء 3000 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية.
وشددت وزارات خارجية بلجيكا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وإيرلندا وإيطاليا وهولندا والنرويج وبولندا وإسبانيا والسويد، في بيان مشترك، على معارضة التوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ وفقًا لـ"رويترز".
وحثت هذه الدول الطرفين على البناء على الخطوات التي تم اتخاذها في الأشهر الأخيرة لتحسين التعاون وتقليل التوترات.
ورغم الإدانات الدولية الواسعة، صادق الاحتلال الإسرائيلي على خطط تقضي ببناء نحو ثلاثة آلاف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية أمس.
28 أكتوبر 2021 - 22 ربيع الأول 1443
04:45 PM
12 دولة أوروبية تطالب إسرائيل بوقف بناء 3000 منزل في الضفة
شدّدت على معارضتها الاستيطان في الأراضي المحتلة
طالبت 12 دولة أوروبية الاحتلال الإسرائيلي بالعدول عن قرار المضي في خطط بناء 3000 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية.
وشددت وزارات خارجية بلجيكا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وإيرلندا وإيطاليا وهولندا والنرويج وبولندا وإسبانيا والسويد، في بيان مشترك، على معارضة التوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ وفقًا لـ"رويترز".
وحثت هذه الدول الطرفين على البناء على الخطوات التي تم اتخاذها في الأشهر الأخيرة لتحسين التعاون وتقليل التوترات.
ورغم الإدانات الدولية الواسعة، صادق الاحتلال الإسرائيلي على خطط تقضي ببناء نحو ثلاثة آلاف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية أمس.