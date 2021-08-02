رسميًّا.. إيطاليا تُقر "حجرًا مؤسسيًّا" على السياح السعوديين.. تعرّف على السبب

كشفت السفارة السعودية في روما، عن إعادة فرض حجر صحي مؤسسي على المسافرين الوافدين من السعودية لمدة خمسة أيام من الوصول.

وكانت السفارة قد نشرت على حسابها الرسمي في منصة تويتر، ما يلي: "إحاطة للمواطنين الكرام بأنه بموجب التحديثات الجديدة للإجراءات المفروضة من السلطات الإيطالية لمواجهة جائحة كورونا؛ فقد تم السماح بدخول القادمين من المملكة العربية السعودية إلى إيطاليا بغرض السياحة، مع ضرورة الالتزام بالمتطلبات التالية:

1- تعبئة نموذج التعهد الإلكتروني والاحتفاظ بـQR كود إما مطبوعًا أو إلكترونيًّا.

2- فحص PCR بنتيجة سلبية صالحة خلال الـ72 ساعة قبل موعد الدخول إلى إيطاليا.

3- حجر في مقر الإقامة لمدة ٥ أيام.

4- فحص PCR أو فحص سريع في اليوم الأخير من الحجر.

يُذكر أن إيطاليا قد فرضت هذا الحجر على الإنجليز إبان انتشار متحور دلتا، وتتوقع إيطاليا زيادة في عدد السياح هذا الصيف لمحاولة إنعاش قطاع السياحة الذي يمثل نحو 14% من الناتج المحلي الإجمالي، وقد تأثر كثيرًا بالجائحة.

وأعطيت في إيطاليا حتى الآن أكثر من 44 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لكوفيد، وتم تطعيم نحو 15 مليون شخص، أي أكثر من 27% من السكان فوق سن 12 عامًا، حسب وزارة الصحة الإيطالية.