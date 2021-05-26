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الطائف.. مجمع الملك فيصل يعلن حالة الكود الأصفر إثر عدة حوادث مرورية

اليامي: استدعينا المزيد من الكوادر الطبية لمواجهة الضغط وأعلنّا حالة الطوارئ

قادت مجموعة حوادث مرورية وعرضية في وقت واحد مجمع الملك فيصل بالطائف إلى إعلان البلاغ الطبي "الأصفر" لمواجهة الوضع؛ حيث استقبل قسم الطوارئ 11 حالة في وقت واحد نتيجة حوادث مرورية مختلفة؛ منها خمس حالات بليغة عن طريق فرق الهلال الأحمر والشؤون الصحية، وتم على الفور التعامل مع الحالات وإعلان حالة الطوارئ وإدخال بعض الحالات إلى غرف العمليات للتعامل معها.

وأشار مدير المجمع الأخصائي أول مبارك اليامي إلى أنه تم استدعاء المزيد من الكوادر الطبية لمواجهة الضغط وإعلان الكود المناسب في هذا المجال، لافتًا إلى أن الحالات تزامنت مع تواجد حالات أخرى في أقسام الطوارئ؛ مما ضاعف من مهمة الكوادر الطبية، موضحًا أنه تم التنسيق مع عمليات الشؤون الصحية من أجل توجيه الحالات الطارئة الأخرى المنقولة عن طريق سيارات الإسعاف إلى مستشفيات أخرى حتى استقرّت الأوضاع وعادت إلى طبيعتها.

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الطائف.. مجمع الملك فيصل يعلن حالة الكود الأصفر إثر عدة حوادث مرورية
سبق

قادت مجموعة حوادث مرورية وعرضية في وقت واحد مجمع الملك فيصل بالطائف إلى إعلان البلاغ الطبي "الأصفر" لمواجهة الوضع؛ حيث استقبل قسم الطوارئ 11 حالة في وقت واحد نتيجة حوادث مرورية مختلفة؛ منها خمس حالات بليغة عن طريق فرق الهلال الأحمر والشؤون الصحية، وتم على الفور التعامل مع الحالات وإعلان حالة الطوارئ وإدخال بعض الحالات إلى غرف العمليات للتعامل معها.

وأشار مدير المجمع الأخصائي أول مبارك اليامي إلى أنه تم استدعاء المزيد من الكوادر الطبية لمواجهة الضغط وإعلان الكود المناسب في هذا المجال، لافتًا إلى أن الحالات تزامنت مع تواجد حالات أخرى في أقسام الطوارئ؛ مما ضاعف من مهمة الكوادر الطبية، موضحًا أنه تم التنسيق مع عمليات الشؤون الصحية من أجل توجيه الحالات الطارئة الأخرى المنقولة عن طريق سيارات الإسعاف إلى مستشفيات أخرى حتى استقرّت الأوضاع وعادت إلى طبيعتها.

26 مايو 2019 - 21 رمضان 1440
08:23 PM

الطائف.. مجمع الملك فيصل يعلن حالة الكود الأصفر إثر عدة حوادث مرورية

اليامي: استدعينا المزيد من الكوادر الطبية لمواجهة الضغط وأعلنّا حالة الطوارئ

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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قادت مجموعة حوادث مرورية وعرضية في وقت واحد مجمع الملك فيصل بالطائف إلى إعلان البلاغ الطبي "الأصفر" لمواجهة الوضع؛ حيث استقبل قسم الطوارئ 11 حالة في وقت واحد نتيجة حوادث مرورية مختلفة؛ منها خمس حالات بليغة عن طريق فرق الهلال الأحمر والشؤون الصحية، وتم على الفور التعامل مع الحالات وإعلان حالة الطوارئ وإدخال بعض الحالات إلى غرف العمليات للتعامل معها.

وأشار مدير المجمع الأخصائي أول مبارك اليامي إلى أنه تم استدعاء المزيد من الكوادر الطبية لمواجهة الضغط وإعلان الكود المناسب في هذا المجال، لافتًا إلى أن الحالات تزامنت مع تواجد حالات أخرى في أقسام الطوارئ؛ مما ضاعف من مهمة الكوادر الطبية، موضحًا أنه تم التنسيق مع عمليات الشؤون الصحية من أجل توجيه الحالات الطارئة الأخرى المنقولة عن طريق سيارات الإسعاف إلى مستشفيات أخرى حتى استقرّت الأوضاع وعادت إلى طبيعتها.

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