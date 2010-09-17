"نسيب": البنوك بعيدة عن المرحلة.. وتتعالى على المواطن

قال: أكثر من أسبوعين من أجل خطاب من البنك

يشكو الكاتب الصحفي إبراهيم علي نسيب من سوء تعامل البنوك مع المواطنين، واصفًا إياه بالتعالي على المواطن حيث تتعامل "بفوقية عجيبة"، مؤكدًا أن البنوك ما تزال بعيدة عن المرحلة التي نعيشها وإيقاعها السريع الذي وصل إلى كثير من المؤسسات العامة والدوائر الحكومية.

البنوك بعيدة عن المرحلة التي نعيشها

وفي مقاله "إلى محافظ البنك المركزي" بصحيفة "المدينة"، يقول نسيب: "ما تزال البنوك بعيدة كل البعد عن المرحلة التي نعيشها وإيقاعها السريع الذي وصل إلى كثير من المؤسسات العامة والدوائر الحكومية والتي بالفعل أصبحت تتعاطى مع المواطنين بإيقاع سريع ومذهل إلا البنوك يا سبحان الله تدور في محلها وتتعامل مع العملاء بفوقية عجيبة غريبة في زمن التقنية والتطور الذي تعيشه بلادنا، وكم كتبت عن البنوك وعن تعب الناس معها وعن حكاياتها التي تبدأ بتوقيع وتنتهي (بوقعة سوداء) على قول إخوتنا المصريين، ولأن المهم الذي أتمنى أن يتحقق هو أن تعي البنوك أن الماضي الذي كانت تتعامل به مع الناس اختلف جدًا حتى أصبح كل شيء يأتي إليك قبل أن تقوم من مكانك، وهذه حقيقة نعيشها اليوم ونمضي تجاه المستقبل الذي نحلم به ونتمناه".

أكثر من أسبوعين من أجل خطاب من البنك

ويتوجه "نسيب" إلى معالي محافظ البنك المركزي، ويقول: "الكتاب هو خطاب اليوم لمعالي محافظ البنك المركزي والذي يعرف جيدًا حجم وعدد الشكاوى التي تصل إليهم من مواطنات ومواطنين تعرضوا للأذى ولديهم مشاكل مع البنوك التي (لا) يمكن أن تتأخر ثانية في أخذ حقها واستقطاع أموالها دون تردد، لكن أن يشتكي مواطن أو مواطنة من بنك وتنتهي الشكوى إلى حل عاجل فذلك هو الصعب الذي (لا) يمكن أن يتحقق بسهولة، ومن يصدق أن تطلب مواطنة من بنك خطاب عدم ممانعة في شراء مديونية لبنك آخر قدم لها تسهيلات تعينها على الحياة كونها متقاعدة وتحتاج إلى إعادة جدولة تمكنها من التعايش مع وضعها الجديد مع راتب التقاعد ويبقى حالها معلقًا مع هذا البنك إلى أكثر من أسبوعين وهذه حقيقة ولدي اسم البنك وكامل التفاصيل وهذه قصة واحدة من قصص وتفاصيل أكثر وجعًا وألمًا ولا حول ولا قوة إلا بالله".

معالي المحافظ

وينهي "نسيب" قائلاً: "معالي المحافظ أعرف أن في قلبكم الكبير مساحات شاسعة لكل من يكتب للوطن والمواطن وأن معاليكم أحرص مني على الإنسان والإحسان إليه".